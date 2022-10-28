郵票情緣(圖:樓少康提供)

每天我都滿懷著期待的心情走向郵箱，取出裡面的郵件，這些信件上都貼著各式各樣的郵票，令我萬分欣喜。

每個人都有著自己的人際關係，這關係在一生中都有著舉足輕重的影響。人際關係靠什麼來維繫？有時靠貼著郵票的信件來完成。為此我對郵票十分關注，情有獨鍾。

郵票的來歷，據說也有一個十分有趣的小故事：在英國 很早以前，收信的人在收到信後要付錢的。有位小姐叫愛麗絲布朗，她準備結婚，但沒有足夠的錢，所以那小夥子要去打工掙錢。為了節省，他們約好，他給姑娘寄信時，在信封上做個暗號：打個勾，表示到了；畫個圈圈，表示有工作。有天，送信的人叫著她的名字，她接過信，看了一眼信封，就對送信者說：「對不起，我沒有足夠的錢付費」。很巧，有位叫羅蘭希爾的紳士看到，他想幫助那女孩付收信的費用，但愛麗絲布朗婉言謝絕，並告訴他其中機密。

羅蘭希爾覺得這樣很不妥，他建議政府部門改變郵件收費方式：應讓寄信人付款，且價錢不要太貴，讓老百姓都能承受。政府採用羅蘭希爾的建議。一八四○年，英國便發行世界上第一枚郵票，上面印著維多利亞女王的頭像，而且只收一便士。不久郵票便在其他國家推廣開。

我收到最多的信都來自父母親。那薄薄的郵票，飽含著父母殷切的期望，深厚的關懷。平時在家時，父母也總是千叮嚀萬囑咐的，聽多覺得煩；現在他們寫在信上，拜讀後覺得格外親切，萬分溫暖，真可謂「家書抵萬金」。

我還收到一封老師的郵件，上面還細心貼上一枚華美的紀念郵票，它改變了我的命運。我原來是在蘇州市蘇光中學讀書，由於家長調動工作，搬到鄉下木瀆古鎮去了。蘇光中學的教導主任盛雷老師特地給我寄來一封用毛筆書寫、熱情洋溢的信，教導我不要灰心。在他的激勵下，我終考上江蘇省立新蘇師範，數年後，我也調到中學擔任音樂教師。有次在蘇州市的中學教師大會上我們相遇，我向盛老師表達感恩。

最讓我難忘的一封信是名同學寄來的，信封上貼著一枚非常漂亮的粉紅色的郵票；信裡還附帶著兩顆當時難以買到、上海產的大白兔奶糖，這真是一封甜蜜浪漫的信，讓我回憶起當年臨畢業時，在我班和她班舉辦的聯誼會上：她獨奏鋼琴名曲貝多芬的「小步舞曲」；我獨奏一首「朝露」。想不到由於音樂，彼此都留下非常好的印象，產生朦朧愛意，可惜我倆有緣而無分，但我們至今還保持著聯繫。

看似認真負責，一本正經的郵票也會因主人的粗心大意，而出現過不少千奇百怪、令人啼笑皆非的趣事。有次妻子要寄兩封信：一封給衛生局局長；一封給兒子的，寄出發現信紙放錯信封，衛生局長的回信來了：「你好大膽，把我當你的兒子啦！哈哈，哈哈。」還有次，我收到一封上有郵票的信，信上赫然寫著：「你欠我的八百元什麼時候還給我？」令人驚悚不已，過一會兒又莞爾一笑，想寄信者一定搞錯了。果然如此，他來致歉，我說：「別介意，這當它是在我們的生活添一點笑料；在我心裡是沒有半點芥蒂的。」

隨科技發展，寫信的人不多了，當然電子郵件很快捷，但沒有郵票。

我將這些郵票收集在紀念冊裡；將親情、愛情和友情珍藏內心深處。「人生到處知何似，應似飛鴻踏雪泥」，宋代大詩人蘇軾的詩句講得真好，那郵票就是我在人生道路上最鮮明的痕跡；它記下了我多姿多采的生活，有何為證？郵票。