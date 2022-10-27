我說的「人民代表」，就是我居住地選出的眾議員 ，他不僅在美國國會代表我們這兒的居民發聲，還能在本選區為居民提供幫助。

很多年前，我太太去車管局 更新駕駛執照時被拒絕，車管局的人說，因為我太太幾年前曾在麻薩諸塞州開車違規，未繳納罰金而被列入了車管局的管制名單。美國各地車管局是連網的，所以如果在其他州犯事，也會被追究，問題是麻州離我們這兒很遠，我太太也從未去過麻州，怎麼會有這樣的紀錄？

原來確實有人違規逃罰，但此人為男性，只因他的英文名和我太太完全相同，估計也是華人，並且也是用漢語拼音作為其英文名字，才讓我太太蒙冤，而車管局的全國網路系統竟然不管是男是女，一視同仁。

我們這兒的車管局雖然已了解到此人可能為男性，卻仍以他們只看名單、沒有權限給名單上的人做甄別為由，不給我太太更新駕照，他們要我們打電話去和麻州車管局說明，並更正紀錄才給辦。我去電麻州車管局，對方又要我去電給伊利諾州車管局，理由是此人的駕照是由伊州發出的，需由他們來證明「此人非彼人」。去電伊州車管局，卻說此事非他們的職責。

三方踢皮球，我一籌莫展。要知道早些年打電話到外州車管局，不僅要花費大量時間，長途電話費也是很貴；更糟糕的是，似乎找不到解決辦法，因三地車管局都強調他們是按規章辦事。當時正值本地眾議員選舉，我靈機一動，何不去找現任的人民代表幫忙？眾議員辦公室的工作人員了解後，立馬去電三地車管局，然後對我太太說，已得到車管局承諾，可更新駕照。看來還是眾議員「面子」大，這讓我切實感受到「人民代表」的力量。

最近又一次在萬般無奈的情況下，去眾議員辦公室尋求幫助。

三年前，我在年滿六十五歲時退休，並加入聯邦醫療保險 計畫，但為給沒工作、並還未到可申請聯邦醫療保險的太太醫療保障，我仍保留原雇主提供的夫妻醫療保險。根據法規，此情況下，聯邦醫療保險為我醫療費的首先支付者，雇主的次之；但不知為什麼，聯邦醫療保險紀錄中，我還在工作，支付的先後次序就要顛倒過來，所以雖然我在這三年中看病次數不多，但每次看病後都要面臨聯邦醫療保險拒絕首先支付，雇主醫療保險因此也不支付，醫生和醫療單位催付醫療款的境地。

我曾三次打電話給聯邦醫療保險機構，澄清我已退休，要求他們更改錯誤紀錄，但每次答應卻始終未見落實。我估計是因接我申訴電話的人和有權更改我未退休紀錄的人並非同一組人員，後者未作更改，可能是尚有疑問，但卻沒有和我聯繫求證，就這麼「吊」著不辦。

眾議員辦公室就我的申訴，給聯邦醫療保險機構發正式信函，不久我就收到眾議員辦公室的郵件，並轉發聯邦醫療保險給眾議員辦公室的回函，說一切辦妥了，還說我可以重新申報以前未報銷的醫療費用。對此，我感嘆人民代表不是虛設，真能為民眾排憂解難。