當年兩個兒子小的時候，每天睡前我們都會唸兒童故事書給他們聽，就是因為我們一直保持著睡前替他們讀書、講故事的習慣，兩個兒子長大後都喜歡閲讀，他們的文筆也都很好，唸高中大學的時候，都當校內報紙的編輯。

他們升大學考SAT英文科目還得到最高分，先生歸功於他們傳承祖先歐陽修的文學基因，但我覺得我們從他們小時候就唸故事書的後天培養，一定也有很大幫助。

兩個孫女出生後，兒子和媳婦也是每天晚上唸故事書給她們聽。現在的兒童讀物多彩多姿，不再是傑克和魔法豆子，或是碗豆公主的故事，早已加入了海洋生態的保育、親子 關係的維繫等，配上押韻和彩色圖片，孩子們可以朗朗上口。她們才小學，但大孫女閲讀和寫作的能力已經是初中生的程度了。

現在大孫女十一歲，小孫女九歲，每次兒子媳婦有應酬需要我去照顧孫女時，已經改成她們唸故事書給我聽了。忙碌了一晚上，當我躺在孫女兒旁邊，聽她們唸故事書時，唸不到幾頁，我就呼呼大睡了，真不好意思。幾次下來，我決定睡覺前由奶奶講故事給她們聽。

為了向這兩個小老美宣揚中華文化，我想先由中國的二十四孝說起。我在谷歌裡找到二十四孝，挑一、兩個我認為孫女們可以聽得明白的講給她們聽，結果反而惹出更多問題，王祥臥求鯉的故事被大孫女攻擊得體無完膚，大孫女珠珠說，王祥如果真的脫了衣服躺在冰凍的湖面上，冰還沒有融化，王先生早就凍死了，冬眠的魚更不會跳出來。我再講哭竹生筍的故事，珠珠說，她家的蘋果 樹不結果子是土不好，雨水不夠，她不會去抱著哭期待它長出果子來的。看樣子，孫女兒們缺少中華文化的想像力，奶奶的床邊故事告吹了。

我向小兒子抱怨，老媽沒有合適的晚間故事講給孫女們聽了，小兒子告訴我，她們不知道我們在變成爺爺、奶奶以前還有一大段精彩的生命過程，有好多的經驗及故事可以告訴她們，還有爺爺、奶奶的爸爸、媽媽的故事，再不說出來，就沒有人知道了。我應該把這些真正的故事告訴她們，讓她們更了解爺爺、奶奶家庭的歷史。

前幾天，大兒子和媳婦又請我去他家幫忙看顧孫女兒們，睡覺前，我叫她們躺在沙發上，一起聽奶奶講故事。

我把我小時候的回憶講給她們聽。奶奶的家是日本房子，裡面鋪了榻榻米，「奶奶，什麼是榻榻米？」白天是客廳，晚上掛了大蚊帳，「奶奶，什麼是蚊帳？」變成臥室，我們姊弟四人一起打地鋪，「奶奶，有這麼大的蚊帳夠四個人住嗎？」奶奶家的門口有一棵好大的芒果樹，「奶奶，芒果那麼大，掉下來會不會打到頭？」結果我的念故鄉變成了珠珠的考古課！不過，這個故事，讓孫女們了解到奶奶的童年生活，她們覺得很有趣。

我告訴孫女們，下次我要講爺爺小時候的故事，讓他們知道爺爺不是一生下來就是數學很棒的太空 工程師。現在孫女們能夠多聽點我們的生平故事，也算是給她們留下一份無價的珍貴禮物吧！