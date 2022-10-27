住在台灣南部家鄉的母親，童心未泯，喜歡與小孩做朋友，開心同樂。她八十上下，左鄰右舍開始叫她「阿祖」，鄰家有寶寶誕生會請她抱抱，帶來福氣。她更是我們全家最大的福氣，家有一老，如有一寶；幾年後，大哥的子女，相繼生兒育女，讓她成為名副其實的阿祖。

母親從年輕開始騎腳踏車，買菜、逛街、辦事。有次載我看外婆，山路崎嶇，顛簸中將幼小的我由車籃中摔出，當下昏迷不醒，幸好有路人相助，送醫急救。她三不五時提起此事，感恩滿滿。家中四兒女，在她的騎進騎出中，拉拔長大成人。

公司外派我到矽谷不久，家父即安息主懷。母親常來與我同住，有機會帶她上山下海、滑雪、睡帳篷、搭遊輪，觀賞美國各地的風景名勝 。某天，母女茶餘飯後閒聊，她不經意地說：「妳應該去買一台腳踏車，多運動身體好。」當時公務繁忙的我不將其放在心上，之後回想，恍然大悟，原來她需要車代步，無車寸步難行。

她七十來歲，在家鄉教會受洗信主。那時特別安排夫婿傑與美國家人首次來台，宴請親朋好友，喜上加喜。我們大夥人慢慢走到教會，打扮光鮮亮麗的母親隨後騎車而來，讓年輕她好幾歲的婆婆既訝異又羨慕，直誇母親手腳敏捷。回美後與母親越洋通話，她喜孜孜地對我說：「不管風吹雨打，我都騎車去做禮拜。教會的小朋友，愛來牽我的手，叫我阿祖。」母親穿雨衣騎車的畫面浮現眼前，被她的堅韌性感動得淚水盈眶。

母親喜愛甜食，來美與我們同住，她雖與傑雞同鴨講、言語不通；但丈母娘看洋女婿，越看越有趣；且與傑很搭調，跟著他喝可樂，一起吃冰淇淋、巧克力或蘋果派，她也分享隨身帶來的棒棒糖，甜上加甜，不亦樂乎。她回台後，大姊傳訊給我說：「媽去超市載了一箱可口可樂 ，且悄悄地騎車到麥當勞，吃冰淇淋，被我無意看到。」可愛的母親，或許她邊舔冰淇淋時，邊在回味與女婿共處的甜美時光。

疫情 期間我常與她視訊，閒話家常，她超短銀髮，俏麗時尚，談笑風生地說：「兩個乾仔孫，大的已上幼稚園，小的會叫阿祖了，真可愛。

隔壁的少年愛開玩笑，在大街上對著我喊說『阿祖，我用跑的來跟妳的賓士比賽，看誰先到家？』他不用跑，走的就比我騎得快。」她忍不住摀著嘴笑了一下，又繼續說：「郵差先生也說『阿祖，我將妳家的信件，放在妳賓士的菜籃裡。』我的賓士，真出名。」我莞爾一笑回說：「媽，誰九十歲了還能騎腳踏車？有名的是妳。」

感恩萬千，母親身體毛病不少但還硬朗。祝福她活到一百二，仍騎她的賓士，上街買東買西，悠閒自在，做她愛做的事。