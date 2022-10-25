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登上米遜峰

曾華容

前天，朋友一家人去登山，問我去過米遜峰（Mission Peak）沒有？我說，二十七年前，我服務的W公司舉辦第一次登山活動地點就是米遜峰，它是我來美國第一次爬山，走得最遠、也爬得最高的一個山峰，所以印象很深刻。

公司就在佛利蒙，米遜峰成了我們登山所選的第一個目標。員工大多數住在佛利蒙附近，開車方便，為鼓勵大家參加戶外運動，只要報了名，上了山都有獎賞，原先以為興趣缺缺的活動，竟比預期參加的人數還踴躍。

做足準備，在某個周六的早上，全公司兩、三百人在停車場集合，各部門依次上山。我們沿著環形小徑往前行，一路起起伏伏全是山坡地，剛開始還看到春末的小花小草及幾棵矮樹，捷徑處還設有鐵絲網圍欄，以防遊客闖入。

沿途說說笑笑，歡唱聲不絕於耳；慢慢地隊伍分散了，腳步快的人都脫隊先行，體力差的只好殿後趕鴨子，甚至還要歇好幾次腳。望眼一瞧，沿途都是Ｗ公司的員工，第一次看到這麼大陣仗的登山隊伍，真的很震撼，也好激動。

走到半山腰間，有幾隻牛低頭在吃草，沒水、沒溪，樹木漸稀，路越走越陡，有一段碎石子路不是很好走，真需點腳力。沿途所經過的山徑光禿禿，沒遮蔭，午後的陽光很毒，汗流浹背，熱得令人無法招架，才知它是一條頗富挑戰性的山路。大家卯足全力爬上米遜峰的最高頂，那份興奮堪比征服一座城池。

一到峰頂，一些年輕小夥子已捷足先登了。山頂上視野遼闊可三百六十度俯瞰矽谷，欣賞灣區的全景。攻頂成功，大家歡呼鼓掌，可惜當時還未設立紀念標誌，無木誌為證，大家只好在大石頭上留下難忘又珍貴的一頁。後來我又去爬了兩次，對米遜峰的草木及沿途山景歷歷如繪，宛如昨日。

米遜峰位於加州佛利蒙東部的一座山峰，它是山脊上的北峰，位於Peak Trail上，屬於Mission Peak地區保護區。小徑全年開放，全長六英里，海拔二一三五英尺，平均需要三至五小時才能來回走完全程。

當年不時興戶外活動，一般灣區居民喜歡到有山有水的明礬岩公園（Alum Rock  Park）郊遊；但後來富冒險及挑戰的年輕人愈來愈多，於是米遜峰成了熱門的登山景點。

米遜峰有兩個主要的起點：Stanford Avenue和Ohlone College，每到周末，Stanford Avenue的保護區入口每天約有兩千名遊客，成佛利蒙最受歡迎的景點。不登高山，不知天之大；不臨深谷，不知地之厚也。

登高山享受大自然的心靈洗滌，健心又健身，一舉兩得多美好。

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