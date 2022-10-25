旅美六年，幾乎每天都能聽到激蕩人心的警笛聲。伴著這一特別聲響不斷充塞耳膜，和其特殊車輛不時駛入眼簾，我心中逐漸湧蕩起一種別樣感覺：警笛聲蘊含著溫馨與暖意，它是響徹美國城鄉一支護衛歌呀！

初聞警笛聲，是旅美之初的一天傍晚，棲身西裔族人居住區，我聽到此起彼伏、長短不一的警笛聲由遠及近。跟著，兩輛威嚴的警車從我家窗後公路疾馳而過，一輛救護車和一輛大型消防車鳴笛緊隨其後，三輛特殊車輛停靠遠處坡路下一戶民房前。目睹這陣仗，我道出心中疑惑：「出了啥事，三輛急救車輛一起趕來？」

兒子聽罷，神情嚴肅、鄭重其事相告：「這是美國規定，一旦有人撥打了九一一 緊急救助報警電話，相關部門就會馬上派警車、救護車、消防車一同趕到事發地點，參與救援行動。所以平日沒有極特殊情況，千萬不要撥打九一一，如果撥打了，就要承擔三輛救援車輛出車費用。」

隨後時光，我在小家房內屋外常聞公路及遠處鳴叫的警笛聲。

遷居華人區，大街小巷遛彎散步，駕車出行購物買菜，耳聞目睹的警笛聲和疾馳過往的特殊車輛日益增多。天長日久，觸景生情，我的心緒逐漸趨於平緩之餘，升騰起由衷地感懷與詠嘆：這警笛聲不尋常，它是追捕壞人嫌犯之聲，是搶救民眾生命之聲，是護衛百姓財產之聲。

伴著警笛聲聲，我隨後目睹了一幅幅感人場景。一日午後，我駕車載妻子前往超市購物，行至一處尋常街路口，但見幾輛警車鳴著短促響亮的警笛從四面八方趕來，在前方路段迅速展開前後左右圍堵陣勢。迫於警笛聲聲，警員持槍緩步逼近，兩名交通肇事逃逸小青年，低頭抱首從一輛被逼停的吉普車走出，乖乖地讓警察 戴上手扣押上警車。

又一日傍晚，西裔鄰居老翁突然昏倒室內，他老伴兒撥打了求救電話。一輛救護車鳴著急切的警笛疾速趕來，幾位醫務人員衝進老翁宅舍，為老翁施救後抬上救護車，之後又一路鳴笛奔往醫院，老翁的心臟病 得到及時控制與救治，幾天後康複笑呵呵返還家園。

去年盛夏，熾熱的驕陽和持續的高溫，讓小家房舍北側山崗坡下泛起火災，警車、救護車、消防車、一路鳴著尖利刺耳的警笛馳往火災現場。抵達現場，警車警員快速把守路口擔當護衛，救護人員跳下車輛搶救傷員，消防戰士架起水槍奮力滅火。很快，火災熄滅，傷員得救，危情解除，救援車輛一輛跟著一輛駛離現場，其後帶著各族裔民眾的交口稱道。

這稱道，是頌揚威武強悍、英勇果敢、護衛民安的美國警察；是謳歌爭分鬥秒，救死扶傷、搶救傷者的醫護人員；是讚譽臨危不懼、奮不顧身、赴湯蹈火的消防隊員。

警笛聲聲，是危情警報，是馳援號角，是衝鋒陷陣集結號，更是美國警察、醫護人員、消防戰士共同高唱的職業頌歌。