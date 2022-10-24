門前的人行道兩塊水泥板凹陷已經有一段時間了，原本不覺得有什麼需要特別注意的，直到隔壁鄰居帶著兩個騎著小小腳踏車的小女兒經過，被高低不平的路面顛簸了一下，我才警覺應該通報給有關單位。

我先打電話給市政府，電話等了一段時間後才有人接通，我說明了大略情況，對方說會派人來查看。我還以為應該很快會有消息，畢竟若有人在這一條路上絆倒或發生意外都不好。誰知這一等就是兩個星期過去，依舊沒有人影，太太催促我再通報。我這次先用e-mail聯絡，隔日再次打電話，對方說已經排在行程內，要我們不用急。

那就等吧。終於一個月後有人來了，報告出來說因為凹陷的地方是排水道出口，長久以來泥土下沉，所以地表有些下陷，但不妨礙安全。我很吃驚這樣的結果，每天有散步、跑步和遛狗的人從我家前門經過，但既然官方這麼說，我也沒辦法。

一年過去，門前那段路凹陷得更深，每逢天氣晴朗的下午，鄰居的太太總是陪著騎著小腳踏車的兩個小女兒經過門前，太太說每次看每次擔心，我聽了也只能聳聳肩。

誰知有一天下班回家，看見我家草皮插滿了黃色和藍色的小旗子，人行道旁也插滿了小紅旗，警示瓦斯管和下水道水管埋放的地方。我心想，終於要施工了！我沒有打電話，大概是常經過的人打的。不得不佩服政府動起來的快速，兩天就完工了。第一天挖土機挖開地面後，兩個工人下去取出排水管，再放入新的，挖土機再將土壓實，鋪上厚厚的石礫，再鋪上水泥，路面被挖到的地方也撒上種子和乾稻草，延宕了兩年多的凹陷路面，終於恢復平整了。

即便等了一年多，我很慶幸沒有發生意外，也對美國工人的施工效率豎起大拇指。

很多年前爸爸來美國，正好市政府單位要翻新房前的大馬路，爸爸每天在車道上看工人們工作，我每天下班回家，他第一件事就跟我說今天工人們做了什麼，怎麼做的。他說，在台灣老家，政府要修馬路，總是在路面上直接鋪上柏油，路面看似平坦很多，但壞的頻率很高，多年下來，變成路面越來越高，遇到下大雨時，雨水排放不及，就流到房前來。

那時候是七月的大熱天，工人們一大清早就來，房前的馬路全部挖開，挖土機轟隆隆，工人們很努力鋪石子，一層層水泥，做工紮實，他看了長知識，也開了眼界。他特別讚揚工人們工作的時候很認真，只有中午休息時在旁邊吃飯。他還很吃驚說，這種勞力的工作需要很大的體力，但看工人們只有吃三明治，可以飽嗎？他觀察入微，說了很多我已經習以為常的美國習慣，對長住在台灣的他，或許覺得很不可思議吧。

這段修路過程讓他印象深刻，不僅在美國就常掛在嘴邊，回台灣後，他跟家人說，也跟鄰居說，變成他在美國的奇遇記之一；我回台灣時，還被大家追問是不是真的，我笑著說，很多人到美國不是血拚就是吃美食 或到處旅行，這些爸爸都有，但是唯一讓他記得，且一提再提的就只有修路這件事。神奇的是，之後的二、三十年間，只要有人提到美國，或是提到道路這方面，他一定又再拿出來溫習一遍。

在他心裡，長久以來的困惑居然是在美國得到答案，可能是他始料未及的，以致變成了難忘的回憶的一部分。