記得在紐約唸大學一年級，期末考的時候已經是十二月天，考試的時間很長，大約兩個小時左右，而安排到我們科目的考試是在十二月二十四日，那是聖誕夜，大部分本地學生都已經回家過節，留學生們也已經計畫出門旅遊過寒假。偌大的校園空空如也，好像就只有我們這一班還留在學校。

考試考到五點，天已經暗下來了，沒想到兩個小時考試時間，竟然下了六吋的雪，我無備而來，腳上穿的是一雙在台灣夜市買的皮鞋。從考試的教室走到宿舍至少要走二十來分鐘，在雪地裡，我提起一腳，往前又放下一腳，就這麼來來回回邊走邊跳半個多小時才回到宿舍。因為衣服沒穿夠，當時已經差不多要凍成冰塊了，看看我的鞋子已經融化成白漿紙一片，爛爛的黏在我腳上。難道這鞋是用紙做的？看著我可憐凍紅的雙腳，從此雪地穿鞋不敢掉以輕心。

還記得年輕時喜歡穿細跟高跟鞋，台灣夏天悶熱潮濕，沒想到連柏油路都會被融化，有一天走在路上，我的鞋跟竟然黏在柏油路裡拔不出來，我撐著洋傘、穿著洋裝，打扮漂漂亮亮上街，可是就在馬路上出盡洋相，也沒有人來幫我，感覺路人都在看好戲。想想若是我把鞋子脫掉，豈不燙底？我拚了命也要保持優雅狀態把兩隻鞋跟硬拔出來。氣拔山河力蓋世，一咬牙，鞋跟終於拔出來了！明明是白鞋，拔出來之後鞋跟全都是黑的，鞋底還沾了一堆東西。

這兩年疫情 ，在家每天都是穿睡衣拖鞋，一切都是休閒式的居家狀態。今年夏天，美國宣布公共場所可以不用戴口罩 ，九月份全民回公司上班，於是開始將衣櫥內一件件的套裝拿出來撢撢灰，開始要人模人樣的出門了。兩年沒穿高跟鞋，走起路來一拐一拐十分不習慣，看著前高後聳的高跟鞋，真不知道從前是如何穿上腳，手上還可以大包小包的拿一堆東西，十分驚嘆自己的腳上功夫。

疫情後第一次赴宴，穿上了配色的高跟鞋，出門的時候還好，沒想到車開到目的地，才走了兩步，半雙鞋就脫了底。這該怎麼辦？我按著牆壁走到餐廳，問女侍應生有沒有橡皮筋？五花大綁把橡皮筋纏住鞋子和鞋底，幸好吃飯及拍照時沒有太多人看我的腳，僥倖逃過一劫。

幾年前妹妹從香港到史丹福大學 進修，預備在校園內住上兩個月。因為是公司派出來，所以正式的衣服帶了不少，就少帶一雙涼鞋，想向我借一雙，兩個月後還我。我找了一雙十分美觀，而且自己一直捨不得穿的銀色珠珠漂亮涼鞋借給她，還記得這雙涼鞋是在台北買的，那時候台灣推行環保，號稱「環保氣墊鞋」環保又舒適。

每個周末我去史丹福把她接出來玩，可是從未看她穿這雙涼鞋，一天忍不住我就問她，可喜歡我借她的涼鞋？她哭喪著臉說不敢告訴我，一穿進整雙鞋竟變成粉末不見了，我大吃一驚，從來沒有聽過這種事情，要她給我看看，她說已經變成灰的東西怎麼給我看？後來問了別人，確實是這樣，「台灣環保氣墊鞋」是真的會煙消雲散的，只聽說過，尚未親眼見過。

台灣的鞋做得漂亮，又適合東方人的腳，每次回台灣都要帶上好幾雙回來，但是那鞋卻不適應美國的天氣，太久不穿，鞋膠乾燥就會脫底，在美國買的鞋似乎沒有這種情形。現在每每打扮完畢，穿鞋的時候總是要仔細看看，這雙鞋是否會脫底？會不會化成灰？皮包內是否要帶著一打橡皮筋？