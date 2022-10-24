已經入秋，但時而有午後雷陣雨，下過雨的天空更加明亮。經過雨水的洗滌與滋潤，草地與樹林益發地翠綠與茂密。我有每日運動的習慣，雨後漫步在社區的小徑上，倍感清涼，望著樹葉尖上殘留的雨滴，如同露珠般的晶瑩剔透，異常美麗，此時若有七色彩虹的出現，那景色將更加美麗。

前陣子晚餐後散步時，見鄰舍門前種了許多紫紅色的花，很是漂亮，但有一天我午後三時去鍛鍊，發現其花苞緊縮，直到傍晚時花兒才再度盛開，本來心想這花朵也怕熱，亦知寒暑。後來方知他們種的是四點鐘花（Four O’clock Flower），此花一般在午後稍晚或傍晚時才開花，直到翌晨，而白天溫度高時，花苞即自動收縮；花兒綻放時，一片亮麗的紫紅色花海，很是驚豔。但因為已入秋，花朵驟然減少，只剩萬綠叢中幾點紅，不復以往。

記得兒時，最愛下雨時坐在窗前，看著外面形形色色的人們，撐著各種顏色的傘，奔走於雨中。抬頭望著滿天的雨滴落下，伴隨著雷鳴閃電，彷彿大自然正在奏著交響樂 ，響亮悅耳。

現在的我仍喜愛雨天，更愛聆賞流水或雨聲，總會讓我安靜下來，沉澱一下思緒。而短暫的休憩後，重新得力，再度飛翔在蔚藍的天空中。