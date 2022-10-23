旅居西雅圖 經年，早已聽說萊文沃斯市，說是市，實際上是華盛頓州（西雅圖市所在州）的一座小鎮，幾個去過旅行的朋友津津樂道推薦。幾年前本已前往遊覽，沒想到一場突然而來的疫情打亂了計畫，這一拖，轉眼間三年了。

萊文沃斯市百年前原為煤礦開採之地，後來各種因素導致荒涼。當地於六○年代開始將其打造成為旅遊小鎮。該市離西雅圖市約一百三十英里，以一條幾百米長的街道形成中心，整個鎮子都是德國 巴伐利亞小鎮風格的建築，有博物館 、圖書館、酒店等等。較有特色的此地餐館大多經營德國餐（之一即德國鹹豬手）。小河潺潺流水，繞城而過，夏天小鎮有各種水上活動，冬日成為天然的滑雪勝地。小鎮人口保持在兩千人左右，人們過日子悠閒與平靜。人們約定俗成稱之為 「德國小鎮」 、 「德國村」， 當然了，最好聽的名字還是 「童話小鎮」 。

秋分將至，兒子趁假期帶我們赴童話小鎮旅行。抬頭所見，連綿的遠山灰朦，薄薄的雲霧輕飄，高大的林木成蔭，使人誤會走入高雅潔淨的山水畫面。

透過車窗，望見沿路兩側有很多平緩地帶，大片土地或成果園或成草坪，點綴著各種不知名的花與草。忽然一陣陣歌聲飄來，花與草相擁之處的牧場有一群年輕人聚會，那會兒，真想下車加入年輕人的載歌載舞。一路上，所見所聞也似一道道好看的風景。

兩個半小時後，我們小車駛入萊文沃斯市，小鎮都是木建築，恰到中午十二時，那幢三層屋子正面牆上壁鐘悠悠然敲響了。一眼看過去，幾百米的街道大小建築落入眼簾，小鎮的建築物風情格調，與大自然的景致相映襯，儼然漫畫書中著色五彩的童話世界。

小鎮中心有一座小廣場，有小舞台，前面擺有僅僅幾十張椅子的觀眾席，聽說夏日近乎每晚舉辦小型音樂會，給小鎮增添了一份童話情調。小廣場邊有一輛馬車，馬車主人是一個長相秀氣的白人女孩，用一束束鮮花滿滿圍住車廂，白人女孩揮揮鞭子，白馬撒開步子沿小鎮慢行。馬蹄聲輕輕的，帶節奏，十分鐘左右跑遍小鎮，使人感覺白馬跑過的那段路，留下了淡淡的花香。

多年來，去任何地方旅遊想了解當地的民俗風情，都要走走博物館。小鎮的歷史博物館利用民宅二樓改成，百多平方米，由慈善機構開辦，見到的工作人員七十有餘，家人全都住在西雅圖市。問他怎麼獨自留在博物館做義工？老人回答一句話：「看看，小鎮多美、多好，我喜歡。」

有一間貼近小河的兩層木屋，上端牌匾寫著一行字「WELCOME TO OUR TOWN」，一位上年紀的白人老太太與我們打招呼，聽我們來小鎮旅行，她熱情好客陪我們走近小河，但見水面湛藍，清澈泛波，不等我們詢問，老人樂滋滋說：「小鎮有山有水空氣新，長壽人多，我樂意長居於此。」

正對話，一位華裔女孩牽緊她爸爸媽媽的手走過來，她童真童趣說：「爸爸媽媽，這小鎮真像童話世界呢！」華裔女孩那句話，也說到了我們心坎裡。