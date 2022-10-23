我在台灣長大，大學畢業後就來美國留學，過了兩年沒有家的日子。等到未婚夫服完兵役來美國留學，我們結婚才有自己的家。隨著時間的變化，我們的家也跟著改變，從原本的兩人世界變成全家大小四個人；我們的住處也從月租五十美元的學生宿舍，到先生剛剛畢業就業 時月租兩百元的小公寓，到後來我們買的許多房子，不管房子是小小老舊的一臥一廚學生房，公寓、第一幢自購的老舊房子、還是最後我們買的新建兩層樓房，都是我們溫暖的家。

孩子們長大後離開家，各自成家立業，我們現在的大房子是逢年過節，兒孫回來團聚溫馨快樂的爺爺、奶奶家；自從先生四年多前走了以後，偌大的房子裝滿我一輩子回憶的百寶箱，屋子裡每一様東西都有我們的故事，院子裡先生手植的每一棵花和樹都留有先生的期待。

先生剛走的時候，我整天以淚洗面，夜不成眠，兒子們都為我的健康情況擔心，努力勸我去和他們住，但我堅持要守在少了先生的家，最後和兒子妥協，白天我在家裡整理東西，晚上才去兒子家過夜，這樣兒子們才比較放心。正巧我的心理時鐘也依循傳統在七七四十九天之後，告訴我，應該回家去過一個人的日子了。

幾年下來，不知不覺中，我和先生的家變成我的房子而已，家的感覺沒有了，即使我在外，都沒有想家的感覺，因為沒有人在家裡等我，不像以前我和朋友們出去玩，過幾天就會想回家，因為有人在家等著我。

我們同學裡，嬌小的梅音是最早失翼的人，她的先生幾年前突然病故以後，她已經就業並且自己在外面住的獨子搬回家住，並且告訴她，他要陪伴媽媽，一輩子不結婚。我們聽到都好羨慕，也有同學勸梅音不要接受兒子的做法，她們說，孩子有自己的天地，不應該阻礙他們向外發展。

幾年過去了，我每次見到梅音都會問她，兒子是不是還是和她住在一起？她都滿臉幸福地確認兒子很孝順，還在陪她。我們羨慕之餘，卻都不敢想要兒子回家住，來陪伴我們。

小兒子最近恢復單身，他在疫情 中適應了又變成黃金光棍的日子，也開始改變環境，重新裝修他的老房子。他本來只打算改造兩個月就可以搞定的廚房和浴室，到最後簽的合約卻是將整幢房屋改頭換面，不但要花大錢還要花更多時間。

這兩年，大家都開始重新裝修房子，買建材要等，工人調度也要等，他的房子拆得快，蓋得慢，已經不能住人了，幸好我的房子大，建議他回來住。本來他還擔心不習慣有老媽在旁虎視眈眈的日子，但我早有自知之明，盡量不介入他的一切。

最近聽到兒子告訴他哥哥說，媽媽是很好的室友，凡事自理，除了偶爾要求幫忙電腦上的事情，完全不干預他任何事，所以他可以安心住在媽媽家，直到房子完工。

其實兒子不知道，我多麼珍惜這段日子，有兒子天天在身旁，這個房子又開始有了家的感覺。真希望他的裝修工程慢工出細活，讓我能多些時間，享受這個「修」（房子）來的幸福。