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領導之夜

胡剛剛

半個月前，兒子鋼珠所在的公立小學發來「領導之夜」邀請函，希望周四課後，所有今年剛入學孩子的家長到學校，一起了解校園設施、課程進度、活動安排等信息。我腦海裡立即浮現出自己上小學的時候，和父母在觀眾席正襟危坐，聽台上的領導和老師們挨個發言的場景，擔心這樣無聊的活動，六歲的鋼珠坐不住可怎麼辦。

心情忐忑地熬到周四，帶鋼珠到學校以後，我驚呆了，原來整個活動全部由高年級同學管理，他們每人穿著印有校名的紫色T恤衫——那是他們的工作服。兩位同學在教學樓門口給家長們發放校園地圖，大廳有諮詢顧問，走廊裡有嚮導，我們按照地圖指示，參觀了音樂教室、藝術教室、多媒體教室和圖書館，每間教室裡有兩到三位導遊接待家長。看著這些不過十歲，卻談吐得體的小大人，我感到不可思議。

最後一站是餐廳，校長作為組織者中唯一的成年人，面帶微笑地問候路過的家長，和大家攀談。可以說，這是一個孩子們主導的活動，孩子是名副其實的「領導」。這個活動規模很大，但過程有條不紊，氛圍輕鬆愉快，顛覆了我的思維。

我想起父親上世紀八○年代到美國公司總部出差，感嘆幾千人的會議，從機場接待到食宿安排，志願者員工們都組織得井井有條，他相信那些志願者的高素質和管理能力，不是經過臨時培訓得來的。現在我看到原因了，這種能力是美國教育為孩子從小開始培養的，也是我所經歷的教育中缺失的部分。

鋼珠比我們還興奮，因為他看見好幾個同班同學，一路跟他們和他們的爸爸、媽媽打招呼，走到他教室門口，他也學著高年級同學的樣子，給我和他爸爸講解牆上的課程表、光榮榜和大家的繪畫作品。

一個多小時的參觀一眨眼結束了，回家路上，鋼珠不停地跟我說：「媽媽，領導之夜真好玩，等我上四年級了，我也想穿上紫色T恤衫，給大家當導遊。」

教育 機場 圖書館

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