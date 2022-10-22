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入美不問「俗」

秦博瑞

二○○一年秋天，在天高氣爽、氣候宜人的黃金時節，為看望在喬治亞州讀博士的兒子，我和老伴第一次走出國門，來到亞特蘭大，和兒子同住在學校公寓內。

一天上午，我們去韓國人賣菜的地攤買菜，途中，在路旁的幾棵大樹下，看到有幾個人正蹲在那裡撿拾著什麼，走近一看，原來他們撿拾的是樹上掉落的一些橄欖狀的褐色乾果。這樣的乾果我們未曾見過，不知為何物，有點好奇，便索性向他們請教。其中一位快言快語的老太太說：「這是美國核桃，好吃著呢。」我半信半疑地撿起了一個，剝出果仁送入口中，好吃極了。這麼好的東西，怎麼掉在地下無人撿拾起來呢？這豈不是暴殄天物。

一天下午，我和老伴在學校宿舍區散步，走到一處房舍附近，看到地下散落一些核桃，便蹲下撿了起來。須臾間，從房內走出一位面色黝黑的中年女士，風風火火地邊高聲叫喊著，邊向我們快步走來。我們雖然聽不太懂她說什麼，但看那架勢是衝我們來的，見事不妙，我們順手把剛剛撿到的幾個核桃扔下，迅速離開那裡。

晚上兒子回到宿舍，我把下午撿核桃遇到的事情告訴他，他說：「美國人不撿樹下的核桃，是留給鳥兒和松鼠吃的，並不是讓人們撿的。再說了，你們下午去的地方，也可能是不容外人進入的私人領地，所以人家要你們離開。幸虧你們主動快速離去，要不然還不知道要惹出什麼事情來呢！」

聽兒子一席話，我有些後怕。這讓我知道了美國人餵食動物的習俗和方法，我原來以為撿核桃是怕在地下爛掉浪費了，現在才知道我們的行為是誤闖私人的領地，欲拿走鳥兒和松鼠的食物。若為此事惹出麻煩，就太不應該了。

吃一塹長一智，到異國他鄉，定要先問「俗」。

核桃 喬治亞州 亞特蘭大

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