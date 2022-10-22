米蘭市中心著名地標之一的中央車站，整體結構集建築與藝術之大成，是全歐洲旅客人數進出最多的火車站。近幾年來先生和我頻繁經由這裡往返各處，在被疫情 阻隔三年後的今天，當我們又再次步入這棟雄偉建築時，一種既熟悉又親切的感覺瞬間湧上心頭，我不禁懷疑起自己是否又在做夢。

這次我們要造訪並停留數日的地方是波隆那（Bologna），也是義大利 人公認的飲食之都 ；從米蘭總站搭乘高速火車僅約一小時的車程，沿途風景如畫，經過許多廣闊無邊的大草原，以及成片青翠欲滴的葡萄樹；而一再牽引我們視線的，卻仍然是在大地和煦的風吹草動中，那滿山遍野並悠然自得的牛羊，世間所有的平和與安樂景象，我總以為莫此為甚。

波隆那有三千多年的文化背景，也有在西元一○八八年所創建、全世界最古老的大學。在這個公認最適宜生活居住的地方，隨處都能感受到歷史痕跡；面向火車站不遠處是一條主街道，街道兩邊石砌的古樓都連有高聳的長廊，長廊一直延伸到市中心的大廣場 ( Piazza Maggiore )，是由聯合國列為世界遺產的一處重要古蹟 。古蹟一般印象都是莊嚴肅穆，然而此處的長廊下卻滿是琳瑯滿目的店家，除時尚服飾與精品百貨，並有精緻餐館及小酒吧。

先生與我總喜歡沿著長廊，一路步行到位於市中心的廣場。雄偉的古教堂 ( Duomo ) 巍峨聳立在廣場前，我們雖沒宗教信仰，但仍一本虔誠的衷心祈求眾神，只願疫情能夠早日終結，世上永遠不會再有戰爭。

廣場邊的另一座古堡很快就吸引我們目光，順著一扇開啟的小門走進堡內，我們才赫然在驚喜中發現，那竟是一座極其現代化的圖書館。館內高挑明亮並且設備新穎，尤其獨特的是，這裡另闢有一室小步道，蜿蜒盤旋在層層的原始巨石間，使得來人在跨入其上的同時，更能藉著近距離的接觸，想像數千年前所打造的這座皇室故居，在興建中經過多少艱辛不易，在整體的建築結構上，又展現出何等的鬼斧神工。

以往我們只曾透過書本記載，得知遠古時期羅馬帝國的興衰盛敗，而此行我們則切身觸及到史上殘存的遺址，那強烈震撼，竟讓心中久久難平。

市中心的廣場就如同是個大圓環，周邊繞扯著一條又一條的古巷弄；巷弄裡的小餐館多得令人眼花撩亂，每家不同的露天桌椅緊緊相連，別出心裁的擺設更令人不知如何取捨。我們置身在這處義大利著名的美食之都，環顧四周，不免驚嘆此地食物種類之多。

我實在很難想像，當年馬可波羅從古中國引進的麵食，如何能在義大利人的手中演變出如此之多的花樣；這些統稱為「Pasta」的麵食，在波隆那的餐桌上，尤其被發揮得淋漓盡致。僅以一般普通的麵條而言，有粗也有細，有長也有短；有全麥製成的，有裹入蛋黃的，也有加蔬菜汁的，甚且還有混入墨魚汁的，各有不同風味。

Pasta的種類繁多，大小不同，形狀也各異，長扁方圓各隨其好，有空心的、也有包內餡的；內餡的種類更是不一而足，其中有碎肉、起司、蘑菇或有南瓜泥，再拌入不同的醬料，有純番茄的，有加了細長條火腿的，或是小塊培根，葷素自然有別，唯獨可選擇的太多，常令人不知如何是好。

事實上，波隆那真正傳統的美食是「Green Lasagna」，那是由麵粉、雞蛋、和榨出的菠菜汁，混合製成的大麵片，上面均勻撒滿起司和碎肉，一層麵片、一層料，層層堆起，烤熟後再分食，每每令人齒頰留香，心中只念著何時能再回味。

先生與我都對歷史古蹟情有獨鍾，尤其對於平民食物有特別的喜好，兩人心中的共識已經告訴對方，波隆那將是我們不久後再回來的地方。