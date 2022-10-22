意志堅強、精神奕奕的我，先生曾說只要我想要沒有辦不到的。曾幾何時，一個打不倒的鬥士，卻無奈嘆息著力不從心。乍看之下不到六十歲，誰知骨質疏鬆嚴重加上天生脊椎側彎，負重不可超過八磅，原來是個空心大老倌。

女婿調任休士頓 ，安排我去玩過兩次。第一次是LAX早上八點半直飛的班機，為規避洛城交通阻塞，到達機場 還不到六點，踏入四航站發現改到五航站登機，慶幸行李輕便，慢步走去五航站，安坐角落，手機 玩了半天才陸續有乘客到來；登機前悠哉地去趟洗手間吧！返回覺得乘客愈發少了，直覺不對，衝向櫃台詢問才知又改回四航站登機。

問明有條地下通道可快速直達，我一刻不敢耽誤，拖起行李拔足狂奔，一邊跑一邊注意通道標誌，還一邊大聲問旁人確認無誤，到達底層，面對著一條不見盡頭的窄廊，我不顧風度和狂蹦的心跳，拖著東倒西歪的行李沒命奔跑。終於看到盡頭，可是我已虛脫，心臟快要爆炸，只好緩下來由快跑而快走而步行，心想趕不上也只有放棄了。

登機門離通道很近，已開始登機，我跌坐長椅上，緩過氣來才想起手機充電器還留在五航站椅子的插座上。又見一家三口滿臉通紅跑來，狼狽不亞於我，那不是早先坐在斜對面的嗎？可見受害者還不只我。唉！早起的鳥兒不一定有蟲吃，倒是早起的蟲兒可能被鳥吃了。

月初，女婿又邀參加上司辦的烤肉餐聚，自當欣然前往，這次改由安大略機場起飛經丹佛轉機。這回一切順利準時起飛，誰料快到丹佛，手機顯示班機取消，航空公司另行安排六小時後轉機。一到丹佛立即奔向櫃台，得知可先飛奧克拉荷馬再轉，只比原定時間晚一小時半，小姐不斷催促決定否則沒位子，只好當機立斷說要，她動作迅速立即印出登機證，告知八分鐘後關機門，我沒得思索，只有朝她指的方向奔去，跑到時仍在登機，但我頓感眼晴不適，進洗手間一看，不妙，右眼爆血管，白眼球已變成紅眼球。

次日起床困難，右腿跛行三步才正常走動，最後只好拄著高爾夫球桿，從大腿後側痛到小腿外側，身體也因將就而彎曲前傾，步履蹣跚儼然九十老嫗。這種形象如何出席餐宴呢？第六天，女兒預訂輪椅才得轉機返回，問題是輪椅服務只送到航站門口，想走到對面停車場都辦不到，還是麻煩朋友幫忙才拿到車，直去家醫求救。

回到家，諸多問題在眼前，如何上樓就寢？如何買菜？今後如何獨自生活？幸好一周後逐漸恢復，疼痛日緩，終於雨過天晴。

女兒來電說，「媽，妳怎麼會搞成這麼狼狽？」無奈年老體衰力不從心，哪堪折騰，豈是身處壯年的她能體會呢？現在明白老人不是因節流而移居養老公寓，也該是時候深思日後生活了。