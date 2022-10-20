日前大姑傳來她孿生孫子一歲慶生的視頻，小兄弟兩人的膚色一個深棕、一個淺棕，相貌有些差異，但是兩娃都有雙骨碌碌黑亮的大眼，刷屏似的睫毛，高挺的鼻梁，以及滿頭微鬈濃密的黑髮，著實看不出兄弟兩人的父母實際上是中國人。慶生的視頻洋溢一片溫馨，我與老公不約而同相視莞薾。

三十年前，中年未婚的大姑與鰥居多年的姑丈結婚時，姑丈已成年的小兒子傑瑞仍同住家中，在美國出生的傑瑞半通中文，和半通英文的大姑經常雞同鴨講，幸好有姑丈從中斡旋，交流得以維持暢通。然而幾年前姑丈心臟病 驟逝之後，大姑與傑瑞平日的交流常常要倚賴傑瑞已經成家自立多年的姊姊，此時傑瑞已經老大不小，大姑有感於自己的年歲漸高體力不濟，於是搬到年長者公寓居住，將偌大的屋子和家庭生意留給傑瑞打理。

一年又復一年，傑瑞仍然孤家寡人，大姑自認與傑瑞本就言語溝通不良，況且向來不慣於過問他的私生活，因此對傑瑞的婚或不婚採取尊重而三緘其口。有一天，傑瑞的姊姊突然告訴大姑，傑瑞要結婚了，對象是一位來自中國大陸的女士，名叫安娜，與傑瑞年紀登對，且兩人言語溝通無礙。對於傑瑞突如其來的婚訊，大姑難免訝異，然而也樂觀其成，並立即以家長身分開始張羅並給安娜訂購金飾做聘禮。

連年過去，安娜的年華不待，兩人仍舊膝下猶虛，漸漸安娜開始展現不安，她的哲理是女人一旦擁有孩子，才感覺自己有個「完整的人生」。安娜極度渴望早日懷孕生子，但卻遲遲沒有懷上，看著年華日漸老去，心急的情緒溢於言表，然而兩人眼前的最後一根稻草，惟是求助於現代的生殖科技。

大姑說，傑瑞和安娜不願意遠程求醫，然而找遍居住的城市與鄰近的生殖醫學 中心，都沒有找到他們首選想要的「華人」精子可以配對，最後兩人在無奈之下只好不再堅持，退而決定接受醫學中心裡現有「可以找到的具備亞裔 血統」的精子。

兩人已經磋跎不少時光，因此不容再有遲疑，一連串的生殖醫學流程就此開動，最後有兩個胚胎順利著床存活，安娜如願當上了孕婦，而且是雙料孕婦，母子三人均安，兩個看不出與自己相貌特徵有絲毫相近的小壯丁，有如天降福星似地幫安娜一心所追求的「完整人生」畫上圓滿的休止符。

夫妻兩人喜獲麟兒，雀躍地抱著兩個可愛的棕膚大眼娃娃回家，此情此景印證「愛是盲目的」這句俗語。而安娜的父母為了就近幫手照顧這一對愛孫，二話不說立即搬進大屋與他們同住，天天享受含飴弄孫的日子。

兩個剛慶祝一歲生日的小壽星健康活潑，兩人黑炯明目溜溜轉著，滑過周遭他們尚不理解的大千世界。聽說他們很小就能吃飽後一覺睡到天明，大人極少為了半夜照顧他們而操勞，這點可是羨煞我這個曾經長期飽受夜夜照顧啼嬰，而嚴重失眠勞累不堪的老奶奶。