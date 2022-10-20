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管閒事

邢佩玲

我生性愛管閒事，小時候改不了，長大後更是改不了。如果我身在台灣，肯定是位里長，在巷弄裡廣播著：「張君雅小妹妹，妳媽媽叫妳回家吃飯了！」

某日在上班途中，前面的車輛等紅燈左轉，轉為綠燈後，遭闖紅燈的直行車輛撞擊，我則成為「目擊證人」，此時我毫無懸念跟著前面的受害車輛，只為了把我的電話提供給他，並囑咐如果有需要，可請保險公司與我聯絡。

果然幾天之後，接到保險公司打來並詢問我當日所見，幾天之前的記憶猶在，描述當日所見非困難之事。在保險員詢問之時，我卻聽到貌似對方機器錄音的聲音，此時我反問保險員是否在錄音？保險員回答的確是在錄音，在美國的法律當中，如果要進行錄音，必須事先告知對方，最後在保險員道歉之後，完成這通身為目擊證人的對話。

我自願做過車禍的目擊證人，我家兒子也是如此。身在美國開車難免擦擦撞撞，在沒有行車記錄器的同時，兩邊可能有不同的說法，而目擊證人就成為在車禍鑑定中最依賴的證詞之一。

大約幾年前回台灣，某日一大早坐捷運到西門町，離開台灣太久，不知道西門町要在中午後店家才會開門，看著一家家還未開門營業的店家，驚見一位男士倒在店家前，二話不說拿起電話撥打，請波麗士大人來處理。警察來了之後，翻了翻倒在路邊的人，告訴我，「小姐，他只是喝醉了」，警察最後做了什麼處理我不知道，但我心想，如果是心臟病發了呢？因為我的管閒事，是不是就救人一命了呢？

回到現實，鄰居的電話都留在我的聯絡簿裡，住對面的、樓下的、隔壁的，一個都不少，當我看到鄰居有包裹送達放在車庫旁時，我會都送給鄰居一通簡訊，通知有包裹，如果不在家的話我可以代收，待鄰居回家後，我再送還，以免遭不肖之徒偷竊，這就是守望相助。某日我在上班收到鄰居簡訊，告訴我車庫門沒關，現代社會每個人都忙，雖是小小的叮嚀，卻是大大的暖心。

周末去買一些裝飾萬聖節的飾品，在結帳區擺放一些購物袋，走出大門前，看到地上掉了一只購物袋，於是我彎下腰，把那個購物袋放回原處，起身時聽到了店員對我說了聲謝謝。這個購物袋不知道在地上躺了多久？對我來說，舉手之勞。

這個社會需要的是關懷和溫暖，就如同台灣最美的是人情，我把這人情帶到了美國，關心認識或不認識的人，對我來說這不是閒事，而是我可以做到的事。

保險 警察 車禍

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