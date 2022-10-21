又是一年開學季，孩子上學放學如果家長沒空接送，就面臨搭校車的問題。美國的校車免費乘坐，還被譽為最安全的，有這麼一句話：「School bus is the most important」，翻譯過來就是「校車大於天」。

美國人對於校車的質量要求極為苛刻，完全是按照裝甲車的標準來做的。校車是除了警車、救護車、消防車以外，街道上少數享有額外特權的車輛之一。

當校車要停車，它的黃色閃光燈就會像交通路燈一樣閃，提醒過往的車輛要準備減速停車，並且與校車保持距離，如果沒有按照規定執行，那麼就要被巨額罰款並且吊銷駕照 ，甚至有可能監禁。

但即便如此，有時候還是會有意想不到的事情發生。北卡 某小學就發生了六歲孩子本來應該是他母親來接的，卻陰錯陽差坐上校車，孩子居然還在自己家的站點下了車，然後坐在無人在的家門口哭泣。

這讓我想起我小兒子也有過一次類似的經歷，那時他五歲，剛上學前班，每天坐校車回家。校車停放點就在家斜對面的路口，上二年級的大兒子也是同一趟校車回家，一開始幾天還挺順利的，我也就慢慢放了心。

突然有一天下午，我去校車停放點接孩子，大兒子如常下來，並開始和我說一點事情，等我們說完之後，發現校車已經開走了，四處並不見小兒子的身影。我一下子慌了，問大兒子是否看到弟弟在校車上？大兒子說他沒有注意，我又急又氣也無可奈何，大兒子當時也不過是七、八歲的孩子，他平常應該也只是聽指揮自己上車，並不會特別去關照弟弟。

當時我想，會不會是小兒子在車上睡著，忘了下車，便以百米衝刺的速度奔跑，抄近路截停校車，校車司機嚇了一跳，校車上找了一圈確定沒小兒子的蹤影。當時的我魂飛魄散，急匆匆奔回家打電話給學校，學校前台也很奇怪，說調查一下情況再回我電話。

那幾分鐘我如熱鍋螞蟻一般，分秒煎熬，思量著要不要報警？這時學校電話打過來，說小兒子坐錯了校車，下車後發現不對大哭，那輛車的校車司機注意到，趕緊問清楚情況，現在正把小兒子帶回學校途中。

我懸著的心終於放下，趕緊開車去學校接孩子。兒子看到我的那刻，委屈地大哭了起來。我至今也不知道那次到底怎麼回事，兒子居然會上錯校車，我只是很感激兒子坐錯的校車司機，如果當時他是飛快地將車開走了，沒有注意到小兒子的異常，後果會比現在可怕得多。後來我把家裡地址、聯繫電話又複印了好幾張，放在孩子的書包各處和衣服兜裡，並反覆提醒如何避免類似事情再發生，或是萬一發生如何應對。很幸運，同樣的事情沒有再經歷。

傳言有一位美國總統說：我們不知道哪輛校車裡的孩子將來會是美國的總統；校車裡是不是坐著未來的領導我不知道，但裡面所有孩子的安全比任何事情都重要，要維護孩子安全，需要的也不僅是車子的硬件設計，還要大家的責任心和愛心。