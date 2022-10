又是一年開學季,孩子上學放學如果家長沒空接送,就面臨搭校車的問題。美國的校車免費乘坐,還被譽為最安全的,有這麼一句話:「School bus is the most important」,翻譯過來就是「校車大於天」。

美國人對於校車的質量要求極為苛刻,完全是按照裝甲車的標準來做的。校車是除了警車、救護車、消防車以外,街道上少數享有額外特權的車輛之一。

當校車要停車,它的黃色閃光燈就會像交通路燈一樣閃,提醒過往的車輛要準備減速停車,並且與校車保持距離,如果沒有按照規定執行,那麼就要被巨額罰款並且吊銷駕照 ,甚至有可能監禁。

但即便如此,有時候還是會有意想不到的事情發生。北卡 某小學就發生了六歲孩子本來應該是他母親來接的,卻陰錯陽差坐上校車,孩子居然還在自己家的站點下了車,然後坐在無人在的家門口哭泣。

這讓我想起我小兒子也有過一次類似的經歷,那時他五歲,剛上學前班,每天坐校車回家。校車停放點就在家斜對面的路口,上二年級的大兒子也是同一趟校車回家,一開始幾天還挺順利的,我也就慢慢放了心。

突然有一天下午,我去校車停放點接孩子,大兒子如常下來,並開始和我說一點事情,等我們說完之後,發現校車已經開走了,四處並不見小兒子的身影。我一下子慌了,問大兒子是否看到弟弟在校車上?大兒子說他沒有注意,我又急又氣也無可奈何,大兒子當時也不過是七、八歲的孩子,他平常應該也只是聽指揮自己上車,並不會特別去關照弟弟。

當時我想,會不會是小兒子在車上睡著,忘了下車,便以百米衝刺的速度奔跑,抄近路截停校車,校車司機嚇了一跳,校車上找了一圈確定沒小兒子的蹤影。當時的我魂飛魄散,急匆匆奔回家打電話給學校,學校前台也很奇怪,說調查一下情況再回我電話。

那幾分鐘我如熱鍋螞蟻一般,分秒煎熬,思量著要不要報警?這時學校電話打過來,說小兒子坐錯了校車,下車後發現不對大哭,那輛車的校車司機注意到,趕緊問清楚情況,現在正把小兒子帶回學校途中。

我懸著的心終於放下,趕緊開車去學校接孩子。兒子看到我的那刻,委屈地大哭了起來。我至今也不知道那次到底怎麼回事,兒子居然會上錯校車,我只是很感激兒子坐錯的校車司機,如果當時他是飛快地將車開走了,沒有注意到小兒子的異常,後果會比現在可怕得多。後來我把家裡地址、聯繫電話又複印了好幾張,放在孩子的書包各處和衣服兜裡,並反覆提醒如何避免類似事情再發生,或是萬一發生如何應對。很幸運,同樣的事情沒有再經歷。

傳言有一位美國總統說:我們不知道哪輛校車裡的孩子將來會是美國的總統;校車裡是不是坐著未來的領導我不知道,但裡面所有孩子的安全比任何事情都重要,要維護孩子安全,需要的也不僅是車子的硬件設計,還要大家的責任心和愛心。