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初秋遊酒莊

盡有

車輪滾滾向前兩個小時後，我們終於到達旅遊的目的地。下車一看，在這方圓幾十里的丘陵大地上，到處都種滿葡萄樹，遠遠望去，活像是一塊塊綠色毛毯鋪在這遼闊的土地上。

這些葡萄樹有的被栽種在平整田裡，有的種半山坡上，但不管怎樣栽法，都是成片成塊，有畦有壟，並且株間均勻，整齊有序，猶如一排排站立整齊的衛士。它們在秋日微風的吹拂下，不時發出沙沙的聲響。

也許是果農們心靈手巧，也許是他們技法嫻熟，所有剪過的樹藤都高矮一致，如同被孫悟空施了定身法似的；令人感到興奮的是，一些即將成熟的葡萄，光澤誘人，水靈靈的青翠欲滴，讓人看著就想吃一顆，只不過還未到收割的時候，所以只能饞在眼中。試想，如果將這些熟透的葡萄一口咬下去，肯定是汁水四溢，香甜口渴，沁入心脾；再如果將它釀成佳酒，那肯定也是可口甜膩，別有風味。

在偌大的葡萄園四周，有幾處品酒的地方，這裡不設圍牆，一眼就能看到那些掩映在綠色葡萄園一角或高或低的建築，以及被色彩不同的太陽傘撐起來的涼棚。為吸引遊客，推銷當地產品，酒商們在這裡施行著絕佳的營銷方式，有償品酒。

記得幾年前我們來過這裡，那時品酒是免費的；可如今需付二十五元美金才能品嘗六種口感不同的葡萄酒。儘管如此，酒莊依然是人山人海，摩肩擦踵，比最熱鬧的商場人還要多。這天陽光溫和，是外出遊玩極佳之時，品嘗的又是當地自種、自釀的葡萄酒，所以大堂裡座無虛席，整個大堂看起來就像一幅美輪美奐的風景畫，真是桃源仙境啊！

此時此景，不禁讓我想起人們常說的一句話：「酒香不怕巷子深」。大多數人都是衝著酒莊地道的葡萄酒慕名而來。在現場氛圍的感染和藝人高亢的歌聲之中，我們也情不自禁地加入到品酒行列。望著桌面上擺放各式各樣的葡萄酒，感覺酒在杯中色澤晶瑩透亮，橙紅的酒色比透明的瑪瑙還要潤澤，真是光看著就讓人無限的享受和喜愛。

我們慢慢喝著，酒喝得淨光仍意猶未盡，最後乾脆直奔售酒大廳，在導購員推薦下，購買幾瓶質地上乘且有些年分的葡萄酒，這下我們可以帶回慢慢品嘗了。

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