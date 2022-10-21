桌前有一個長方型相框，裡面封存的四張相片，是多年前我們住波士頓 時在家裡拍的，它們各別代表我家春、夏、秋、東四季剪影。那時我們夫妻都上班，女兒正唸中學，日子忙碌又快樂，這些相片雖然經過歲月的洗滌，卻保持著當初的顏色，粉的粉、綠的綠，它們是那段美好時光的縮影，我非常珍惜。

我們家坐落在半畝地上，前面馬路過去是一道小溪，屋後慢慢爬高，一山都是橡樹，看不見人家，坐北朝南，風水絕佳。我們的住房是一棟兩層木樓，並有地下室和閣樓，很是愜意。

小樓被各種樹木環繞，有近三層樓高的橡樹、楓樹，還有各種花樹、灌木等。春來時，紫色的玉蘭花和黃色的迎春花在院中盛放，但最精彩搶眼的要算是小樓右前方的一棵櫻桃樹。這棵櫻桃樹長到快兩層樓高，在花季巔峰時，千萬朵粉紅的花兒開滿枝頭，簇簇擁擁，見不到深茶色的樹枝，也沒有綠葉的蹤跡；而當風兒吹過時，又是落英繽紛，把四面灌木圍上一條粉色頭巾。我常在窗前掉入沉思，感謝命運的恩寵。這第一張相片，便是春到時，我們住家的前景。

春，在忙著賞花中度過，迎來濕熱的夏。這時，屋旁的杜鵑花、金銀花和玫瑰園裡的玫瑰會接二連三地綻放，把鼻尖湊近花兒，就會享受到沁人花香。那些玫瑰的花兒碩大，五彩繽紛，都是得過全美玫瑰精選獎的名種，怪不得我在園裡工作時，常有路人停步讚賞那些豔色照人的玫瑰。

有一天下午，我正在樓下看文件，女兒跑來要給我拍照，唉呀！沒有打扮的黃臉婆，有什麼好照的？她還是要照，過了幾分鐘她跑回來，拿來幾朵小花插在我頭髮上，接著快門一閃，一幅傑作便誕生了。這張相片裡，我背景是女兒的鋼琴和小提琴，琴譜還是翻開的呢。啊！那段琴韻書香的日子。

嬌滴滴的玫瑰需要定時澆水、施肥和修枝，在忙著照顧她們時，金爽的秋已悄悄來到。我家周圍那些高大的老橡樹平時遮陽很管用，但是秋天會落下很可觀的枯葉，總要花上幾周收拾。

在第三張相片裡，我先生穿一套舊衣，戴著遮陽帽和口罩 ，雙手抓著背上的一大包枯葉，正要去裝袋。他右手邊的草地是綠的，代表這一區落葉已經清乾淨了，但是左手邊還有一大塊草地是棕黃色的，所以看來還要忙好一陣子呢。想到我家沒有秋菊，姑且把那無邊落葉當成秋的花兒吧。

第一場雪大概在感恩節前後落下，大自然藉著這機會向我們宣告：冬天來到了。一場又一場的雪，像變魔術一樣，把大地染成一片潔白。在一片耀眼的白中，各處散立著黑蒼蒼的，沒有生命的樹，加上背景裡高高的藍天，令人不覺精神振奮。

這第四張相片是在華燈初上時拍的。那時老天正撒著細雪，女兒在車道上忙著剷雪，她自得其樂，在地上畫了一個「歡喜臉」，並叫我看。這場景太可愛了，我連忙登上閣樓，從小窗拍下了這張她跟我揮手的相片。那時她戴著一頂紫紅相間的四角小醜帽，帽子上還有鈴鐺點綴，甚是淘氣。

一年又一年，我歡迎春日喧鬧的櫻花，和夏日多彩多姿的玫瑰。我在秋日晴空下，等待一片片金黃色的橡葉飄下，又在深冬裡讚嘆那無情又潔白的雪花。，像窗前的清風翻書一樣，十五個年頭不知不覺地溜走無蹤，只留下這四張相片。