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半種半玩農家樂

雅卿

一粒剩下的番薯擱在角落裡，發了芽長了葉，欣欣向榮。點子王A靈感又來了，找出一個凹底瓷盤，以濕潤水草為床，讓番薯靜臥其中，周邊再以鵝卵石相陪襯，霎時變身成一組充滿靈氣的番薯葉盆栽。

番薯身上新芽叢生，A將之移至窗前茶几上，有株芽幹扶搖直上，枝粗葉大，霸氣沖天，與窗外綠茵相呼應；其餘新芽新葉，嬌嫩討喜，綠意盎然，客廳因而鮮活起來。人種番薯是為食養身，他種番薯是為養眼、養趣，A說這是他的「農家樂」。

終究是藤類植物，抽高的藤幹挺不住，A將之剪下插瓶，又將其他枝芽去蕪存菁，精心修剪，頓時有了小家碧玉的嬌羞。番薯躺在中間似一座小土丘，丘上枝葉清新迎人，水草石頭為伴，花盤成了小湖泊，久看竟然有種國畫中的山林之美。A君日理萬機，偷閒享受小小農家樂，調劑身心。

車庫頂的陽台陽光充足，其上置有幾個大花盆，參雜種些四季豆、小黃瓜、苦瓜。因澆水不易，就在後面欄杆綁繩索，用繩索把後院牆下的水管拉上來，老伴在底下扭開水龍頭，我在陽台上把桶子接滿水，兩老合作，每日勤澆灌。

四季豆收穫頗豐，小黃瓜稀稀落落，又遭松鼠搶食，最後總算吃到兩三、條；苦瓜則姍姍來遲，我每日巡視，終見小苦瓜成形，日漸茁壯，是小個頭的白玉苦瓜，玲瓏剔透，潔白如玉，切片生食，雖苦猶甘，其中一個苦瓜對半切開時，竟然切出一個台灣圖形來，親友叫好連連，平添無限樂趣。

轉眼秋天到，瓜豆近尾聲，晨起漱洗後，走到陽台，屈身探看有無驚喜，找出幾莢四季豆，發現一朵小黃瓜的母花，還有三兩個小小苦瓜仔懸掛著，心中充滿喜悅，覺得仍有望可期，我的農家樂仍然繼續著。

陽台對著馬路，四周人家門前芳草如茵，為了不願人們看到我的屋頂菜園，特地買了幾個長形木質花箱放到欄杆前，仿照歐式窗邊箱花，放上鮮豔盆花，果然搶眼，路人只看到陽台花園，而無視於其後的瓜菜；而我也想好了，隨季換花，如今已換上秋天的菊花，冬天還可以換上聖誕紅。希望這些美麗的花兒能帶給人們歡樂，想到這兒，我的農家樂更是興味盎然了。

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