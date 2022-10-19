面子工程本指為了個人或小團體的利益，不惜利用手中權力而勞民傷財、浮華無效的工程，而我要說的是貨真價實的面子「工程」。

我的閨密本有一張漂亮的面容，人見人誇，沒想到二十九歲那年經核磁共振薄層掃描，確診為顏面神經根受周圍血管壓迫引發的「右側面肌痙攣症」，使臉部肌肉 異常抽動，擠眉弄眼，似笑非笑，很沒面子，開始一天抽幾次，後來越加頻繁，不敢照鏡子，只有入睡後才能還她美麗動人的面容。

因為面子改變了她的生活，外出迎接她的是異樣的眼光，讓她無地自容，不敢和丈夫出雙入對，發病後，三歲的兒子曾一度不認她是娘。她只好戴口罩 上班，盡可能減少外出，有次闖紅燈被抓，對比駕照，員警左看右看都不像她，差點判無證駕駛，再後來，她連車也不敢開了，改乘公交，耗時費力不在話下。

為了挽回面子，她接受中醫治療，服用草藥無數，也接受西醫治療，注射被認為最有效的肉毒素和服用各種藥物，外加針灸熱敷電擊等物理治療，但效果不佳。十二年來她光顧過的醫師近百名，用過的藥物更是車載鬥量，猶如神農嘗百草，但面子除了年輪的痕跡，依然故我，錢也花了不少。

千盼萬盼，好不容易盼來微血管減壓術可治癒面肌痙攣的新醫術，她歡喜若狂，第一時間就診，殊不知術前檢查不適合手術 標準，大失所望。

常言道：希望越大，失望越大，而她反其道而行之，繼續為面子而戰，而且越戰越勇。她想，既然手術無望，長期服藥治療，帶來的副作用巨大，胃口、身體也大不如前。她認真總結了前段就醫的點點滴滴，決定做自己的醫生。

她覺得，以前的治療不是蜻蜓點水、就是百花齊放，不如來個靈活變通，採用中醫的艾灸按摩也許能讓面子「起死回生」，又不傷筋動骨。為此她買來有關的醫書，有空就查閱，買來一盒盒艾條，把家當醫院，天天艾灸或按摩太沖、風池等穴位，對著鏡子做鼓腮、慫鼻、吹氣、皺額、示齒等動作，有如川劇的變臉，在飲食方面按照醫書的指南，多吃營養神經的食物，如雞蛋、芹菜、核桃等，來個內外兼治。

在康復治療的過程中，她體會到，與其沮喪不如優雅面對，過去因為面子問題非必要不出門，如今出入成常態，而且不再戴口罩，面對投來的異樣目光，她不再自卑。

皇天不負有心人，慢慢地，她臉部肌肉異常抽搐的次數慢慢減少，終於在五十四歲那年，她的「面子」工程告一段落，經核磁共振薄層掃描證實，右側血管對神經的壓迫解除，換回一副正常人的面孔，而且比同齢人年輕了十多歲。

她欣喜若狂，在微信朋友圈分享自己二十五年來治病的點點滴滴，深有感觸地說：醫生的能力是有限的，而每個人能力的發揮卻是無限，當好自己的醫生，往往會獲得意想不到的效果。