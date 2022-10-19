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醫患的交流

顧華

洛杉磯開中醫針灸診所三十餘年，病人以白人居多，有些病人已是幾十年的朋友，每次治療這些老病人，檢查後給病人進針需幾分鐘，為了解一些怕針病人的情緒，常和病人聊天，可是聊什麼內容有一定難度，既不能涉及病人隱私，還得讓病人有興趣。和病人談論的話題無奇不有：男性主要是體育、投資交易、生意經營；女的則是家庭、健康等。

有些題目是千萬不可提及的，比如買東西花多少錢或收入，除非病人主動告訴我；談到政治立場，特別是接近選舉時，是非常敏感的話題，要是病人開始政治黨派話題，我大部分時間是聽眾，有時病人會問到我的觀點，也只是偶爾附和一下，不置可否。

天氣是最好的話題，我診所位在的伍嵐岡，夏天氣溫高至華式一百一十度，很多年都創造美國最熱的紀錄。洛杉磯是沙漠氣候，十分乾燥，冬天雨季由於氣壓變化，關節疼痛的病人就會明顯增加。年紀大點的，談論子女或孫輩是最好的，子女上大學是名校、醫學院、法學院，恭維一番，大家都高興，病人在不知不覺的談話裡，我就把針刺進去以完成治療。

有的病人對身體健康極為重視，每次來都有問不完的問題，特別是有的人在網上看到很多信息，信以為真。比如有的病人出現一些症狀，自己在互聯網查出幾個可能疾病，但經檢查後發現根本就沒有所列出的疾病，費很多口舌解釋。

當病人的家人或親戚被診斷出某種疾病，病人就會十分緊張，因為有血緣關係，就認定自己也有這種病症；還有人頭痛，就認為自己長腦瘤了；肚子痛，就懷疑自己腹腔裡有癌症。遇到這樣的病人，一方面鼓勵他們看自己的家庭或專科醫師作進一步的檢查，另一方面安慰別人，因為檢查的結果已經知道了。

體育是大多數男性病人最喜歡談的話題，但和病人聊起各個球隊時，需非常小心：比如南加大洛加大，兩個球隊是同一個城市的死對頭；湖人與快艇的籃球球迷也是水火不容。為了了解我們當地球隊的新聞，我特意下載幾個運動消息的App和洛杉磯時報，每天閱讀本地體育新聞，這樣就可與病人有「共同語言」。

我太太在洛加大工作幾十年，我自然成為洛加大粉絲。一位南加大橄欖球球迷，由於周末是南加大對洛加大比賽，他和我聊得起勁，誓言南加大一定會大比分打敗洛加大。周末我穿著洛加大的球衣，在超市撞見他，見他盯著我的球衣，開玩笑的口吻說：「你是個叛徒」。

一對老夫婦是超過半個世紀的南加大死忠球迷，持有季票五十年，夫人告訴我，她八十七歲那年去洛杉磯紀念體育場看球，在走向她們座位的時候突然摔倒在台階，胸痛難忍。工作人員打了急救電話，幾分鐘後救護車到達，救生員要抬她上擔架；老人家則嚴肅地告訴他們：「你們得等一會兒，我要看完這場球賽。」球賽結束後，老人家才去醫院急診，X光檢查顯示她有三根肋骨骨折，需住院治療。老球迷忍受著疼痛，看完三個多小時的球賽，可見她對自己球隊的熱愛與執著。

南加大 洛加大 洛杉磯

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