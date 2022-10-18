今年初，全球流行兩年的新冠病毒稍微減輕，俄國與烏克蘭的戰事弄得全球金融一團亂，人民生活完全脫軌，人人叫罵卻一點辦法也沒有。

九月最熱門的新聞就是英女王駕崩，全球新聞記者忙得不可開交，電視上終日都是女王葬禮的消息，皇家 衛隊鮮豔奪目、王子、公主互別苗頭、各國首長衣冠雲集、華麗鏡頭美輪美奐，使得人們在茶餘飯後多了很多話題，暫時將冠狀病毒及俄烏戰事忘在腦後。

我對於看熱鬧不太感興趣，反而是看到一則報導稱，從此英國 錢幣上的人頭肖像必須換新的消息感到興趣。女王伊麗莎白二世的頭像印在紙幣及硬幣上已經有七十年之久，這麼長的歲月，不但是英國本地人用錢的時候都要見到她，全世界所有英國的屬地及聯邦，有紀錄最多時世界上有三十三個國家的錢幣，都需要重新設計新國王的頭像，這個工程浩大，這個規定也是很特殊。

前陣子剛好無聊翻翻我的百寶箱，找到一小袋英國舊硬幣，好巧不巧看到兩枚一便士生鏽的銅幣，一枚是一九九六年發行的伊麗莎白(Elizabeth II)女王年輕時代的頭像，面孔朝右側，頭頂好像有一串如辮子似象徵和平的樹葉；反面是Britannia(不列顛尼亞)女神，古羅馬帝國稱這是一位守護英倫三島的女神，坐在海洋及燈塔前方，手拿三叉戟法器。

第二枚一便士銅幣是一九四五年發行，兩枚便士反面的圖案設計一模一樣，正面頭像是伊麗莎白女王的老爸喬治六世(George VI)國王，面孔朝左側，這種面朝左或朝右的用意大摡是當換朝代後必須的做法，我相信等到今年底新硬幣發行後，新國王查理三世 (Charles III)的面孔一定要朝左側了。

提到喬治六世，應該算是個運氣風雲變幻的國王，他身體一向不佳，口吃的問題從兒童時期以來從來沒能治好，早年一直活在大哥愛德華的陰影下，理論上是沒有當國王的機會。一九三六年老皇歸西，英俊瀟灑老哥愛德華八世理所當然登基，但這位新國王竟然不愛江山愛美人，不到一年宣布退位，這段愛情故事一直留存到現在。

喬治六世臨危受命王冠加頂，但接下來歲月卻是大英帝國逐漸解體，二次世界大戰，歐洲各國打成一團，最終英國雖是戰勝國，但英國的超級大國地位已被美、俄取代，喬治六世最後因健康問題於一九五二年因肺癌過世，傳給他在位七十年最近剛過世的女兒伊麗莎白二世。

英國錢幣制度在一九七一年幣制改變為一英磅等於一百分之前，規定為一英磅等於二十先令(Shilling)，一先令等於十二便士(penny)，對外國人而言的確有些麻煩。我手上這兩枚一便士，因為體積超大達直徑三公分，面積比我們一分錢銅板大三倍有餘。為了找出存了六十年的硬幣現值有幾許？馬上查一下谷歌便可見分曉，結果價值增加兩百倍，約兩美元左右，算是辛苦幫忙將銅幣上綠鏽清洗乾淨的工錢吧！