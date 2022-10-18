不知從何時起，母親節 的時候我常會得到一盆蝴蝶蘭。其實起先我收到的全是鮮花，插在花瓶裡倒也是鮮豔欲滴，可惜過了一個星期便開始枯萎。蝴蝶蘭花期長，花朵可以盛開半年之久，如今家裡養了七盆蝴蝶蘭。

梅、蘭、竹、菊一直被並稱為四君子，其中蘭花以空谷幽放、潔淨幽雅而著稱。蝴蝶蘭卻略有不同，它甘願走入塵世，走入千家萬戶，不僅僅是在空谷孤芳自賞。蝴蝶蘭是蘭花嗎？為此我查閱了一些網路資料，它屬於蘭花的一種，是蘭科蝴蝶蘭屬，而我們一般說的蘭花是地生性植物，所以蝴蝶蘭雖然也算蘭花，但不是傳統意義上的空谷幽蘭；蝴蝶蘭有著傳統蘭花一樣的天生麗質，但更為平易近人。

每年春天，我家的蝴蝶蘭會抽出新枝，枝上長出新蕾。新蕾起初只是一個小凸點，慢慢長成一個蓓蕾，再長成一個鼓鼓的花苞，花苞徐徐地裂開，花瓣緩緩向外展開，最終五片花瓣盡情綻放，一朵、兩朵、三朵……漸次盛開。 一根細細的花枝上兩排盛放的花朵，細枝被花壓彎了腰，需用小棍支撐一下。

花朵輕盈潤滑，有著吹彈得破的柔嫩感；花瓣三片在後，最美的兩片在前面，左右對稱，如蝴蝶展翼；中間的花蕊是一個小小的柱蕊，與下面三個拱形的小花瓣圍成一個圓形，護著中間兩片帶紅點的極小的花瓣。花枝下是肥厚而寬大的綠蠟般的葉子。

蝴蝶蘭有多種顏色，我家就有白色、黃色、絳紅、粉紅、玫紫以及紅點的花。黃色的花開得輕輕巧巧飄飄欲飛，粉色的花開出粉面含春的小女兒之態，白色的花潔白厚實如雪似玉，玫紫的花熱情奔放紫氣東來，紅點的花嬌紅點點枝頭含笑，絳紅的花雍容華貴風流宛轉。從春寒料峭的初春開始綻蕾，到仲春時全盛怒放，經歷炎熱的夏天，花朵每日都在靜靜開放，嬌妍如初。立秋之後，有的花朵開始萎敗凋謝，也有的依舊挺拔飽滿。

我將粉色的花放書房、黃色的放客廳、玫紫的放吧台、白色的放鋼琴上、紅 點的放電視間，我最喜歡的絳紅色的放門口迎賓。家裡處處鮮花點綴，歲月靜好。

絳紅色成為我最喜歡的一盆蝴蝶蘭是有原因的，蝴蝶蘭的堅韌不僅表現在花期長，而且容易養護，我每星期放三塊冰，它便一年又一年開出一片繁花似錦來回饋我。有一次我也想為它做點什麼，看見有視頻解說給蝴蝶蘭換盆子、上新土、修剪根部，便選了絳紅色的這盆做了試驗。

豈料這一番折騰，這盆花有整整兩年沒有開花，我幾乎不再抱有希望，心裡甚是懊悔。就在我已經忘了這盆花的顏色的時候，那年春天它又驚喜綻放，而且花色是如此動人心弦的驚豔之美。絳紅的顏色溫潤爾雅，比粉色的雍容，比玫紫的雅致，比白色的豐富，比黃色的厚重。自此之後這盆花年年都不負期望，成為花色最美、花期最長的一盆花。

秋色漸濃，蝴蝶蘭一年一度的花事又將結束，但我知道，明年初春它們又會開出一片彩蝶飛舞般的明媚燦爛。