德克薩斯州聖安東尼奧市的「河濱步道 」，享有美國威尼斯盛譽，兒子駕車載我們一家人抵達這裡時，剛好雨過天晴，我們急忙購買好遊船船票，暢遊起這條聞名遐邇的河流。

觀光 遊船為長條橢圓形，遊客依次上船後，「艄公」登船了，並送給船客一句響亮的問候。此時已臨近傍晚，但透過小河兩岸樹冠縫隙，我們依然看到了藍天、雲朵和西天映現的紅霞，看見了岸邊聳立的高樓及店鋪，看清了近在咫尺的艄公身材體貌：身高一米六上下，上穿米色半袖衫，頭戴灰白色禮帽，鼻下留有漂亮八撇鬍，其貌雖未顯西裔男人魁梧健壯，但嗓音卻分外響亮。隨著遊船緩慢前行，他像脫口秀演員似的，介紹起兩岸景物及相關歷史。

聖安東尼奧市坐落德克薩斯州中南部，是美國第七大城市。蜿蜒於市中心的濱水步行帶，長約四點五公里。兩岸既有挺拔的棕櫚樹、橡樹，也有低矮的熱帶灌木，河面間隔幾十米就有一座橫跨石拱橋，橋兩側排列著咖啡館、酒吧、餐廳、旅館等。

聖安東尼奧河原為一條兩米寬的湍急小河，經常漂浮垃圾等汙染物。一次洪水決堤，造成五十餘人喪生，當地政府就此向民眾徵集防洪和改造方案。一位名叫羅伯特休格曼建築師提出的「濱水步行帶」規畫被採納實施，經過數十年建設修繕，濱河步道實現了商業設施與園林環境融為一體，種植二點三萬棵樹木，吸引一百九十多種鳥類棲息築巢，每年有七百多萬各地遊客慕名而來，為城市增加經濟收入三十一億美元，成為聖安東尼奧走向世界的品牌窗口。

在遊客沉浸眼前風景與歷史回顧之際，耳畔傳來艄公拋向河岸遊人的逗哏打趣，引得全船遊客及岸邊行人哄堂大笑。

聖安東尼奧河道可謂曲折拐彎，遊船左轉右拐前行當中，不時邂逅其他遊船和戲水野鳥野鴨。在遠近奇異曼妙景致陪襯下，夜幕降下了，頃刻間，像聽到號令般，河兩岸的店鋪、飯莊、商業大廈、高樓建築一同現出璀璨燈光。哇，聖安東尼奧河的夜景好美啊！燈光閃爍、上下交映，流光溢彩，繽紛奪目，將兩岸景物映襯得愈加壯觀宏闊。船上遊客爭先恐後舉起手機 拍照，這時，響起艄公幽默的話語：「大家當心，千萬不要讓手機掉入河中，如果不慎掉進了，可以下河撈拾，不過得先準備好兩百美金罰款。」一句詼諧的提示，讓忘情拍照的遊客們紛紛縮回手臂。艄公趁機嚴肅告訴遊客：「政府嚴禁下河規定，我在這裡從事艄公工作十八年，每年春季清理河道時，都從河裡撈拾三百多支手機，既讓觀光遊客受了損失，也給我們工作添了麻煩。」說著，又朗聲大笑起來。

短短一個半小時，我們幾位洛城華裔觀光客，與西裔遊客們一同暢遊聖安東尼奧河，暢遊風景如畫的美國威尼斯；而最讓我們意外收獲的是，在小小的遊船上，我們既看到夕陽下聖安東尼奧河之美貌，也欣賞到暮色中「河濱步道」的迷人夜景。