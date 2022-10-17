多年來，我的腸胃一直不好，退休 以後情況稍有好轉，可是這兩年又開始發作，常常清晨三點左右隱隱作痛的腹部，就讓我「坐臥不寧」。

去年年初，醫生就囑咐我，必須要做胃和結腸（十二年前做的）的檢查，理智告訴我要遵從醫囑，可是膽怯，就一直延宕，遲遲不願敲定確切日期，這一拖就快兩年了，上個月聽說身邊兩位好友腸癌四期，看到這情況，知道不能再拖了。

腸胃鏡檢查，前一天必須禁食，安排在星期一的早上九點報到，十點檢查。星期日開始禁食，只能喝透明的飲料，如：水、茶、咖啡 （不能加牛奶 ）、飲料，飲料不可以有顏色（紅、藍、紫），下午五點開始，每十分鐘，喝一杯，醫生開具的一大桶藥水的一半（幫助排便，清除腸內的宿便）。

做檢查的當天早上，要在報到之前的六小時，也就是清晨三點，把剩下的差不多十二杯藥水喝掉，五點以後不可以再喝任何東西，包括水。

星期五，身心已經處於備戰狀態，緊張到全身緊繃。星期日達到頂峰，全身痠痛，下午五點開始喝藥水，半小時後開始跑廁所。九點左右，先生將鬧鐘設在三點，交給我放在枕邊，就出外加油，結果回家的路上，車子居然突然熄火，只得叫拖車，當我得知這情況，心裡就犯嘀咕，怎麼這麼巧？而且這電瓶是去年年底才換的，還不到一年的時間，這是什麼預兆嗎？

一夜睡不穩，迷糊中醒來，鬧鐘沒響，決定再瞇一下，再次醒來，發現鬧鐘還是沒響，睜開眼看一下牆上的電鐘，發現已經四點了，這一驚，我跳了起來，原來床頭鬧鐘在九點半就停了！我的天啊！直接衝到廚房，端起杯子直接灌了一杯，洗完臉後，接著又灌了一杯，這時胃撐不住了想吐，先生也被我吵醒了，看到我一直乾嘔，他說實在喝不下，就不要勉強吧，可是照規定，應該要喝完，怎麼辦啊？擔心檢查過程會不會給醫生帶來困擾，或是影響檢查的結果。

八點半就急忙趕到醫院，向護士道歉和求助，護士詢問排泄的狀況，我說基本上就是水了，醫生決定照計畫進行，其實本來我想取消檢查，因為想到事前跡象「車子忽然熄火」、「鬧鐘電池沒電」，這些都是不好的預兆，我心裡七上八下，先生勸我不要迷信，只是巧合而已，唉！真是屋漏偏逢連夜雨，躺在檢查台上，我依舊提心吊膽，忐忑不安。

檢查結果，胃酸過多，沒有潰瘍、發炎、沒有幽門螺旋桿菌，切除腸壁上兩個息肉，切片送檢，看來沒有大問題，感謝上帝保佑。回到家，先生準備去換新電瓶，一試之下，居然又可以發動了，鬧鐘的電池換了，我的腸胃鏡檢查一切順利，先生說我「天下本無事，庸人自擾之」。

俗話說：「人生不如意事，十常八九」，人的一生中，多少會碰到困難或是不如意的事，不要患得患失，畏懼或害怕，無論發生何事，我們都要保持樂觀、開朗心態，想得開、往前看，珍惜眼前，活在當下。