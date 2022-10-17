一年多前，兒子一家因為韓國疫情 嚴重，告知我們要搬回美國。

我常覺得兒子屬鳥，喜歡自由飛翔。多年前隨媳婦的工作調派去新加坡住了三年，愛上亞洲，調回灣區待了幾年，買房生子，以為要安定下來了，忽然有一個世界組織在韓國向他招手，他們又動了心，兩人帶著一歲的兒子說走就走；以前為一個大公司從一而終，等著拿股票和退休金 的老派想法，對他們來說像是天方夜譚。

去了不到半年，新冠疫情開始在武漢爆發，草木皆兵，別說去韓國看他們了，我們連洛杉磯也少去。這期間媳婦還懷孕生了一個女兒，他們更是不敢坐長途飛機回來。女兒三個月大時，考慮韓國疫情日趨嚴重，疫苗短缺，他們毅然決然申請調回美國。

公司允諾可以一直在家上班，他們投來橄欖枝：「我們想要搬回聖地牙哥 ，先在你們家住一個月左右買房子，高不高興？」兩老受寵若驚，在疫情中寂寞一年多的心開始砰砰跳躍，趕緊上網訂購大批所需嬰兒用品，翹首等待迎接嬌客。

娃娃軍進駐，像在湖中丟下一大把碎石，水花飛濺，漣漪不止。三年沒見的四歲小孫活蹦亂跳，說話韓中英夾雜；他特別喜歡日曆及拼圖，把我們家大大小小的日曆上，填滿爺、奶、公婆父母、姑表和自己的生日，隨時提醒。趴在地上東西南北拼拼湊湊，全家如八卦陣般布滿拼圖；三個月孫女白胖可愛，大大的臉，略扁的頭，大家都說像個韓國女娃，她初到時很認生，除了爸媽誰抱都會哭，爺爺、奶奶不知道諂媚了多久才被接納。

最初幾個禮拜真是雞飛狗跳，好不容易慢慢進入軌道，孫子去上學前班，孫女找到了一位稱職保母，奶奶每天買菜做飯，兒子媳婦開始積極找房，誰知道那才是惡夢的開始。

聖地牙哥房價在那幾個月狂飆亂漲，供不應求。兒子看中的房子，通常有十幾個買主爭相競標，他們從當初的老神在在，到後來的驚慌失措，前前後後看了幾十幢，也出價了十次，不是被別人用高於訂價十幾、二十萬搶標，就是讓付全部現金之買主奪走，當初所約定的住一個月，竟然住到了九個月，在接受一切不平等條約下，終於如國父十次起義，在第十一次成功成為有巢氏。

若非新冠疫情，我想我們是不大有機會和兒孫一同住上九個多月的。在這段時間，我們享受的天倫之樂，也是我們從未想到的。

疫情前期心情失落恐慌的一個大洞，被孫子的天真無邪，孫女的乖巧可愛、童言童語所填滿，每天過得忙碌又充實；和兒子、媳婦之間，大家學習著溝通、包容，在責任與承擔之間找到平衡點，讓彼此付出愛也感受到被尊重。

世界上因疫情影響的生離死別不知凡幾，舉世同傷同慟。誰知福禍相倚，竟能在這其中有一段三代同堂的體驗。但願這世界真能如詩篇上所言，漸漸走過疫情，行經流淚谷，叫這谷變為泉源之地，並有秋雨之福蓋滿。