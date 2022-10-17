當我們有了孩子，有一天被叫爸爸和媽咪的時候，我們是何等的激動和驕傲，並期望著他們將來成才。當你帶著他第一次走進玩具店，他纏著你的膝頭吵著要買玩具時，還記得當你給他買了把衝鋒槍或小汽車 ，他在擺弄玩具時露出的笑臉中，你得到怎樣的一種滿足嗎？

其實在選擇什麼樣的玩具，以及何種玩具合適孩子的特點，這方面的考慮還是應當重視的。

近代物理學的巨匠、相對論的創立者愛因斯坦，小時候一次病了，他父親到醫院看他時，給他帶了許多吃的和一件玩具：一個小指南針。吃的東西他不稀罕，唯獨這個玩具強烈地吸引著他，使他陷入沉思，他不斷地擺弄，任憑怎樣放置，小針始終指著同一個方向，小小的腦袋中愛因斯坦產生了無數的問號。

在日後的自述中他這樣寫道：「在父親給了我一個羅盤的時候，就經歷過這種驚奇，我現在還記得，這種經驗給我一個深刻而持久的印象，我想一定有什麼東西深深的隱藏在事情後面……。」也許正是這個小小指南針引發的火花，成就了愛因斯坦，讓他成為近代理論物理學的巨人。

世界上第一架用動力驅動的飛行器，並成功地實現第一次在人類控制下飛行，這架飛機現在陳列在華盛頓的斯密森學院，飛機上的標牌上寫著：「萊特兄弟最早發明的飛機 」。萊特兄弟最早的飛行幻想是從兒童時代，父親送給他們一個飛行陀螺開始的。這個奇妙的東西用雙手一撚，就像鳥兒一樣在天空中飛翔起來。他們一次又一次擺弄這個陀螺，百玩不厭，他們開始留心風箏在空中的飄行，又悉心觀察鳥類在空中，飛行和滑翔過程中雙翅的運動。最後他們決心研究飛行，要實現人類在天空中遨遊。兄弟倆花了畢生的精力，用了四十年時間終於實現。

孩子的特點是好奇，記憶力強，他們專注在弄清「為什麽」時的高度集中和全神貫注是令人吃驚的。而玩具往往是他們幼年時傾注全部精力的目標，他們的幻想也往往寄託和集中在他心愛的玩具上。玩具給他們的影響有時是不可思議的。

觀察孩子的愛好、特點，在購置玩具時考慮到孩子的成長與教育 。一件好玩具可以激發他的想像和啟發他的智慧，玩具對孩子所具有的魅力是難以估量的。