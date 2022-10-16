每到一個景點，挑選一塊精美的磁鐵是我多年的旅遊習慣，最近突然發現，收集紀念章輕巧方便不花錢，似乎也樂趣多多，便趁著這次自駕之便，趕忙在遊客服務中心買了第一本國家公園護照。

凡走過必留痕跡，雖名為國家公園護照，紀念園、州立公園 、猛獁化石區遺址一個也不放過，我們一路走一路蓋，本子一下子就琳瑯滿目了。

魔鬼塔圖案聳立在白色頁面，傳神的描繪出拔地而起的一座孤峰，總統巨石雕像圖章如實景，拉什摩爾山脈的字樣一字排開；這兩個國家紀念園區的圖章設計理念令人讚賞，錯過了叫人遺憾。

國家公園（National Parks）必定有一個共同的制式盾形圖章，分成不等的三分，第一部分刻著「初級森林護園者」，第二是景區名稱，第三是一頂巡山員的帽子。惡地國家公園的風景章是兩座層次分明的惡地泥山，山右側有一頭野生動物；在風洞礦區國家公園，我們曾跟著解說員下到地底深處，看到圖章上頭荒漠上的兩頭大氂牛，還有一個人在隧道裡拿手電筒照明，不禁會心一笑。

地精谷和死馬州立公園，雖排不上國家公園的名號，卻各有各的擅場；前者矗立於一片荒漠沙地，怪石嶙峋、千奇百怪，後者一灣溪河穿行於下墜谷壑，無比壯闊。畫面本身就是個好題材，可惜這兩處紀念戳只是一方一圓刻了地名，並無任何風景圖案，真是辜負了一片大好風光。

繞行化石遺址一圈，找不到蓋章處，詢問服務員，原來全收在抽屜裡。只見他笑咪咪的攤開七、八個圖章，有長毛象、骨骸、箭矢、帳棚、量尺……，林林總總誠意十足，不蓋滿未免辜負人家的好意。

最吸引我的是一枚圓形大圖章，採用紀念園區的拉科達族首領瘋馬雕像縮小版，在一片橙褐印色對比下，靛藍色底與白色雕像相輝映，勇士 騎馬上護衛家園，讓你不禁想起瘋馬說過：「我要長眠於我的故鄉。」

為免遺珠之憾，我們想方設法到曾經旅遊過的景點補蓋章，在回程的路上，馬不停蹄趕到拱門國家公園，卻因沒有預約不給進入，眼見唾手可得，不免徒呼負負；蓋完布萊斯國家公園的紀念章之後，途中的紅岩州立公園紀念章更是多彩多姿，一道公路拱門風景章、狄克西國家森林杉樹的橢圓章、還有防止森林火災的警語，加上獨特的景致，耽誤了些時辰，只好急急趕路，再次借道錫安國家公園後門，這讓我憶起多年前的往事。

那一年也是為了趕路，竟然天真地問收費員，我們只是借道而過，保證不遊園，能否免了門票？看見外子滿頭白髮，大概夠資格享有福利，收費員查核身分證之後，立馬辦了一張長者免費入園卡。這次我們得以長驅直入，趕在服務處下班前蓋上錫安國家公園紀念章。

追著紀念章跑的路途，隨著行程結束了，雖還有很多待補齊，因大抵在加州 倒也不急，至於遠在新墨西哥的白沙國家公園和卡爾斯貝洞窟，只能隨緣了。