家族觀念強、一向重視過節的兒子，今年竟然婉拒我約他一家來過中秋，原來他要和好友參加大西洋城舉辦的半三鐵比賽，禮拜五中午，哥倆好就從紐約出發，當晚住進大會指定的旅館 ，參加早上七點開始長達一點二哩的游泳 項目，然後是騎車五、六十哩，再來跑步十三點一哩，一氣呵成，預計十到十七小時完成。他們的妻兒禮拜六午前趕到，在終點線迎接老公凱旋，計有八千多人參加。

不禁憶起十年前，首度報名參加鐵人三項的他，帶著妻女，邀我和外子一起到紐約上州 Lake Placcid湖濱小鎮觀賽，因為參加人數甚多，湖濱旅館早已訂滿，我們只得住在半山腰的旅館，有兩個臥室相通的套房，只見他半夜三點多躡手躡腳地起來，穿上泳衣，帶上騎車和跑步的衣服裝備，要去湖邊報到暖身，準備六點多在華氏五十度的湖水游泳。

游泳後是騎車，因為手機可以追蹤他騎到哪兒。媳婦告知下午一點多，他會騎到山腳下的終點線，停好車再改成最後一項跑步，媳婦說換她看孫女，我陪當時已經行動緩慢的外子，緩步走到山腳終點線，路旁圍觀的人群塞得水洩不通，極目遠望，終於看到兒子的鐵馬英姿出現在遠處，漸行漸近，我忍不住大叫他的名字，想到他從凌晨三點多起來，馬不停蹄，接著還有最艱難的跑步，看他一臉疲憊，我們不禁搖頭嘆息，不解他好好的日子不過，為什麼要花錢找罪受？

比賽預計午夜十二點結束，下午五點多，已有三鐵老手凱旋歸來，看起來臉不紅氣不喘，我們在旅館一邊為他禱告，一邊望眼欲穿。夜幕低垂，媳婦八點多終於來電，他抵達終點了，但得坐下來吃點東西，才有力氣爬坡返回旅館，這讓我們更著急，不知道他是不是都累得虛脫休克了。

記得他大一第一個學期，因為拿到全A，我們如言給他買了新車，沒想到一月底紐約氣象預報大風雪，氣象人員還苦口婆心，勸大家盡量待在家，沒必要別開車，沒想到兒子竟然約好友到上州滑雪勝地滑雪，我們軟硬兼施，勸阻無效。

我問他，十年前已經證明他是鐵人了，為什麼還要去花錢受罪，挑戰自己的極限？難道沒聽過，多少運動員年紀輕輕就死於運動傷害嗎？他說，他想看看十年後，四十五歲的他是否還能接受挑戰？最可惡的是，他說明年還想參加更累的全三鐵。

記得以前在讀者文摘的珠璣集看過一句話：「每一代都得自己發現爐子是燙的」，雖然我們再三提醒他「不聽老人言，吃虧在眼前」，他仍義無反顧，外子和我常納悶，都不愛運動的我們，怎麼會生出這麼個變種？我們常遺憾兒子生性太愛冒險，但想想我們做父母的在孩子心目中，何償沒有缺點呢？只能想開點，兒孫自有兒孫福了。