女兒從上大學起至研究所畢業，接著工作又換工作，幾乎一直單獨住外地，對於她的生活作息，我們沒多少概念。

二○一九年十一月，我和太太來拉斯維加斯探望女兒，她當時因為經營的診所將於二○二○年三月租約到期，而在住家附近買了一個房子正在裝潢，準備租約到期後即搬到新的工作場所。我們來探望她，也想著能夠在她最忙碌的時候幫上一點忙，怎知一場世紀大瘟疫橫空爆發，接下來是至今將近三年的各種防疫 措施，我們一家三口盡量足不出戶，生活空間可說完全侷限於家中、前後院及社區一條疏洪道的堤岸步道。

內華達州封城 之初，非常嚴格執行各項命令，連一般小型診所也都被迫暫時停業，其實當時人心惶惶，就算仍然開業，也沒有病人敢上門看診。女兒正好趁著封城令，得以有空將設備搬到新診所；但也因封城，連IKEA都關門了，正在裝潢的診所買不到需要的材料，工人也不來了，眼看工程停宕，卻是一點辦法都沒有。

女兒對室內裝潢有興趣，診所的設計圖就是她和設計師一起畫的，需要的材料及所需設備的擺放位置她都一清二楚，既然找不到工人，又不能看病人，接下來裝潢的工作就自己動手做吧！

首先要做的就是油漆，油漆這事對美國長大的孩子是輕而易舉的小事，她從大學起，同學搬家要重新油漆，她向來是同學們的好幫手。我們從陪她去買油漆，到她把整間診所都漆好，之後又看她把櫥櫃的材料一一組合安裝到每面牆壁上，整整一個半月，她獨自把一間空蕩蕩的房子變得美觀又大方。等到五月初，政府鬆綁防疫規定，開放一般診所能夠重新營業時，她的新診所也正好落成了。

避疫這近三年，我們有機會與女兒更親密接觸，了解她的生活與工作，知道她工作的甘苦和愛好，也知道她有運動好習慣。女兒喜歡自己動手做事，我們見識她自己裝潢住家和診所的成果。令我特別感動的是，為了我的來訪，她將家裡浴室改成無障礙空間，這種貼心，大概也只有家有女兒的人才能體會吧！

避疫三年大多數人苦不堪言，拉斯維加斯是以觀光 、娛樂為主的城市，研討會、商展，觀光客少了；旅館、賭場、秀場、餐飲業百業蕭條。業者和居民都急著解封恢復平常，的確，這三年，我們經歷過口罩缺貨、洗手液缺貨及無以計數的種種缺貨，幸好一起度過了。

我曾試圖尋找一個沒有地震、颱風、野火、龍捲風、水災、海嘯、雪崩，且冬暖夏涼的地區，黯然發現世上好像無此桃花源。蘇軾《定風波‧南海歸贈王定國侍人寓娘》的末句：「此心安處是吾鄉」，讓我得到啟示，境由心生，心態變世界就跟著變，原來一家人平安在一起，心安了就是好地方。

在女兒成年獨立後，因為疫情，我們反而能夠全家相聚長達將近三年的時光，這是我的小確幸吧！