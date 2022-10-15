二十多年前，我剛到德國 學習，學校為我安排的室友是個來自台灣的女孩兒，她英文名叫Elva。

我已經記不清她來自台灣哪個地方，只記得她是原住民，來自一個大家庭，住在某處山裡的村莊。她跟我之前接觸過農村來的同學很不同：眼神明亮，落落大方，膚色微黑，總是笑意盈盈。Elva原是新聞專業出身，大學畢業後在台灣的一個出版社工作過一年。

她很會交朋友，開學沒幾天，就跟一位來自香港 的女孩成了形影不離的朋友；她還受到她班裡一位英國女生的邀請，去其德國男友家做客。Elva也邀請我，這是我第一次去外國人家裡做客： 主人是一位英俊的德國牧師，在他家裡見到來自不同國家的年輕人，大家一起做飯、品嘗，之後喝茶聊天；英語、德語摻雜著談天說地，增進對彼此文化的了解。至今記得那晚友好輕鬆的氣氛。

Elva常常穿著一條破洞的牛仔褲，酷酷的。有一天，她「神秘地」拿出一本大本子，上面有彩色的圖片和彩筆寫的文章。她說這是她大學的畢業專案：一己之力創編的「一本雜誌」。她當時的選題是「女同性戀文化」（lesbian culture），我聽了幾乎驚掉下巴，之前以為農村的同學觀念上會更保守，她的「前衛」給我留下不小的震撼。

幾個月後，Elva搬出學校宿舍，她說找到了幾個德國同學合租，這樣可以更好地學習德語和歐洲文化。就這樣，她開始了像電視劇「六人行」（Friends）裡，那樣年輕人的集體生活。之後我們就各自忙碌，疏於聯繫，不知她現在可好？

前面提到的那位香港女孩名叫Holly，這兩年我也會常常想起她。印象中她梳著電影「城南舊事」裡林英子那樣的齊耳童花頭，看上去是個文靜的女生，但其實她特別果決、獨立和勇敢，常令年長些的我暗自佩服。Holly常獨自去旅行，她曾自己跑去布拉格看中世紀的街道；聖誕節期間去義大利 ，不幸遭遇劫匪，而且趕上那期間很多地方不開門；後來又獨自去土耳其遊歷半個月。

Holly堪稱才女，她總是隨身攜帶專業相機，隨時捕捉記錄風土人情；我非常喜歡她為我抓拍的一組照片，照片中我隨風飄起的髮絲，沉思的眼神和略顯凝重的神情，讓我看到了平日自己不熟悉的一面。

Holly的「快手湯」在留學生裡也堪稱一絕，顏色亮麗而營養豐富，色香味俱佳，至今我都後悔當時只顧享用，卻忘記讓她留下菜譜。Holly最令我感動的一件事是：一個深秋的夜晚，我們一行人先去喝咖啡，後來在街上閒逛，當時我穿的外套不夠，瑟瑟發抖；Holly二話不說，把她的厚外套讓給了我，她就是這樣，話不多，但樂於助人。

隨著Elva的搬出、我和Holly 也慢慢失聯了；再後來，命運的手把我拉來美國，隨著年齡漸長，經歷漸多，發現留在心裡的都是曾經真摯的友誼。

我暗暗禱告，希望有一天還能與這兩位朋友再相聚。