秋天到了，天亮得越來越晚，叫孩子起床也越來越難。今天早上，我一遍遍嘮叨：「鋼珠，快起床，上學要遲到了。」他揉著眼睛，困惑不已：「天還黑著呢」「天還黑，可時間不早了，你看小鳥都起來了。」「小鳥為什麼起那麼早？牠們也要去上學嗎？」「小鳥不上學，但早起的鳥兒有蟲吃，懶鳥會餓肚子的。」「媽媽，再讓我睡一會兒吧，今天是我懶的最後一天，我保證。」

經過我一番勸說，鋼珠終於爬起來了，吃早飯的時候開啟提問模式：「媽媽，我睡覺的時候，為什麼腿會突然抖一下？」不等我回答，他自言自語道，「一定是我在夢裡跟怪獸搏鬥呢！」接著他又問：「我睡覺的時候，為什麼能聽見我的心跳？我的心不睡覺嗎？它一直跳，會很累的。」我說心臟就應該一直跳的，他想了想說：「是不是我們身體裡有個蹦床，心在上面跳啊跳的？」

鋼珠今年六歲，從會說話起就不斷輸出奇思妙想，比如「零是所有數字的中心」、「地球是世界上最大的磁鐵」、 「煙囪是房頂的椅子，聖誕老人送禮物走累了，就坐在上面休息。」他喜歡問我各種問題，我不知道答案，他就自問自答，他的解答比問題本身更異想天開，所以我叫他「問題大王」。

在路邊等校車的時候，我照例提醒他要在學校聽老師的話，別玩得太專注，記得去上廁所，他說：「別擔心，我肚子裡的路很長，尿總也走不到頭呢！」

放學接鋼珠回家，我問他今天老師講什麼了？他說老師給大家念故事：「媽媽，unicorn的中文怎麼說？」「獨角獸。」我回答。他皺起眉頭：「我現在有點怕牠了。」「為什麼？」「妳想，毒角獸，一碰到牠，咱們就中毒了。」我笑著解釋，此「獨」非彼「毒」。他終於明白了。

我經常被鋼珠無厘頭的話逗得樂不可支，有時候願意順著他說，看他還有什麼奇談怪論。「媽媽，如果人不死該有多好？」「對呀，可那樣的話地球會很擁擠。」「沒事，咱們進化到像原子一樣小就行。」「這倒是個辦法。」「或者我搬到宇宙裡生活。」「宇宙裡沒有咱們呼吸的空氣。」「這麼說，如果我能在宇宙裡呼吸，那我就能生活了吧？」「還不行，宇宙裡沒吃的。」「我餓了就摘一顆星星吃。」

晚上該睡覺了，鋼珠沒玩夠積木，磨磨蹭蹭的，我催他趕緊進被窩，要不然明早又起不來，還叮囑他別亂揪被子上的線頭，把被子揪壞了，用創可貼黏不好的，而且爸爸會生氣。他衝我擠擠眼睛：「我揪的時候不讓爸爸看見就行，只要沒人看見，這事兒就沒發生過。」 這番話讓我想起愛爾蘭哲學家喬治‧貝克萊提出的問題：「假如一棵樹在森林裡倒下而沒有人在附近聽見，它有沒有發出聲音？」哈哈，沒想到我們的「問題大王」還是個小哲學家呢。