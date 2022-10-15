年紀漸漸大，越發明白老爸、老媽為什麽不肯扔掉陳年百古的東西。每一件在我們看來的廢品，都維繫著他們珍貴又美好的記憶。

有一件我小嬰兒時只穿過一次的綢緞紅衣服，到現在還在我娘家那個上鎖的箱子裡，之所以上鎖，是老媽生怕被我那愛整理的嫂子扔掉；之所以要留著這件面料已經發脆的衣服，老媽腦子還清楚時曾說，看見它，就像看到她的女娃娃穿著時的可愛模樣。我嫂子曾經吐槽，每次想扔個舊物，父母都像要和她拚命似的。

是啊，人生最大的遺憾是那些美好無法重來，只能留在記憶裡，在老人的心裡，你扔他們的東西，等於刪除他們人生長河中彌足珍貴的記憶。

不經意間，我也到了攢舊東西的年齡。最近我從垃圾袋裡，將一個被老公扔掉的滑鼠撿了出來，那個滑鼠是我以前一位殘疾美國同事喬安送我的，它見證了我和她的友情，也見證了我們同事兩年中很多有趣的辦公室故事。

一周前，這個滑鼠突然不工作了，換了電池也無濟於事。問了公司IT，對方回應：「壞了，扔掉吧！」看著這個外殼已經磨損顯得老舊的滑鼠，思緒回到了七、八年前。那時我和喬安同在一個公司工作，我入職時，公司發給我的是有線滑鼠，又大、又寬、又平，我的手偏小，用起來很不順手；而老闆的電腦桌上是一個設計新穎的無線滑鼠，我看著喜歡，決定自己去買一個。

我在網上搜尋的時候，被喬安看見並阻止，雷厲風行的她「公事公辦」，第二天就用辦公室經費給我買了一個。負責辦公室用品採購的喬安很有購物經驗，買給我的滑鼠價格不貴，但性價高，線條設計完全符合手掌，適合我的小手。

看著這個被撿回的滑鼠，就如看見舊友喬安，耳邊是她在教會詩班領唱的歌聲，眼前是她受了委屈我陪她落淚的情景，腦中是她不舒服時浮腫慘白的臉龐，時光在那一刻彷彿倒流，在辦公室窗口，我倆一邊餵鳥，一邊「啾啾」地學著鳥叫……。

手握著滑鼠，中指輕輕地轉動著中間那個移動小輪子，內心千迴百轉，實在不忍將它扔掉，於是我開始拆解。

戴著老花鏡四面都看了，竟然沒有看到一顆螺絲，我只能用平面小起子小心翼翼地將上面的外殼撬開，仔細檢查裡面是不是哪根線路斷了，但沒發現電路板。七、八年的時間，幾乎密閉的滑鼠內部也滲進了不少灰塵，我用計算機小毛刷上下認真刷過幾遍後，將外殼重新裝上。按上電池後，滑鼠起死回生，重新工作啦！

真是人生處處有驚喜，一個小小的毛刷，竟然保住了滑鼠，留住了記憶。

親愛的喬安，我會一直一直留著這個滑鼠，留著你的溫暖和美好。願時光不老，永如初見。