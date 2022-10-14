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一道鹹食半世香

蘇萍

上世紀五十年代中期，我在天津上小學，那時，母親在區裡的一家小醫院工作，因為醫生要輪流值夜班，我只好長年住校。學校的伙食吃得飽，也有營養，但終歸是大鍋裡燒出來的飯菜，媽媽總覺得有點虧待我，每次輪到媽媽休假時，她總是想辦法做點平時吃不到的飯菜。一次，她做的「鹹食」讓我至今難忘，其實倒也不是什麼山珍海味，就是一種簡單的菜餅子。

那天學校放假，媽媽也正好休假。她說：「媽今天給你做一樣你沒吃過的、好吃的。」饞嘴的我自然高興，馬上跟著她忙起來，因為我不僅想吃，還想盡快知道那是什麼美食

如今看來那是多麼簡單又廉價的食物。她把白蘿蔔去皮後切成細絲放進大碗，再加一些小蔥末和兩個生雞蛋一起攪勻，最後加一小碗麵粉，再攪勻成稠糊狀。之後打開爐火架起平底炒鍋，滴幾滴植物油在鍋裡並用鍋鏟將油抹勻。待油熱，舀一勺稠糊放進炒鍋，用平鏟將稠糊抹成薄餅狀，待餅的底面見黃翻面，兩面都黃時大工告成，此時已滿屋飄香。媽媽告訴我，那就是她小時最愛的「鹹食」；有時，她也用南瓜和西葫蘆代替白蘿蔔，同樣能做成好吃的鹹食。

五十年代末到六十年代初由於自然災害，農業嚴重減產，城市居民的糧食、肉類和蔬菜按規定限量供應，大家為吃飽肚子想盡辦法。醫院傳達室的張大爺家住天津郊區，平時住醫院宿舍，周末回家，他常帶幾位醫生和護士到郊區挖野菜，包括我母親。記得媽媽回來時總是高興地打開書包，讓我看裡面滿滿的馬齒莧和苦苦菜，那時她用這些野菜做的鹹食比以前用蘿蔔做的還香。

困難時期終於過去，我對鹹食的喜愛一直有增無減，直到我長大有了自己的家，又有了可愛的兒女，如今成了祖孫三代幸福大家庭的一員，自製的鹹食不斷得到每位親人的認可，已然成了大家喜愛的簡單健康美食。隨著食客的年齡和胃口不斷改變，我也在配方和燒製過程上不斷摸索和改進；孩子和老人就要做軟點，多放點雞蛋，有時也加點肉鬆，年輕人喜歡稍硬的。

光陰似箭，半個多世紀轉瞬即逝。人生的軌跡從老家天津到京城、柳江邊、長江岸，如今已追隨兒女來到美國多年，四位可愛的孫輩身高已比我還高了，那道祖輩傳下來的鹹食依然是我和老伴最喜歡的美食。這裡，物美價廉的義大利瓜和白蘿蔔長年有賣，上好的橄欖油純香，再配上一盤紅燒肉或醬排骨，以及紅豆或綠豆粥，那真是一頓可口的晚餐。

每每吃起美味的鹹食，立刻想起千里之外的故鄉和不在身邊的親人們，真是一道鹹食半世香。

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