手機 本是人類文明和科技進步的畫時代產物，讓我們在聯絡和日常中帶來無與倫比的方便和歡愉，甚至幾乎取代照相機和錄像機功能，讓每個凡夫俗子都能成為隨時隨地可「哢嚓」一下的攝影和錄像師，把美滿生活瞬間記錄，長久保存。

當然，手機最大功能依然是通話，你必須對著它打開金口傾訴說話，才能把你的心聲傳遞出。這就不只造成隔牆有耳的問題，而是周遭皆有人耳，人家其實無心竊聽，卻不得不被你的如雷之聲灌耳，實為有苦不堪言，於是形成令人困窘的手機汙染。

日前紐約歌劇 院，在夜幕下的曼哈頓中城布蘭特公園大草坪，為民眾免費演出歌劇「茶花女」，上千歌劇迷把薄毯鋪在寬廣而柔軟的草地，又自帶各種夏日飲料和可口食品，在習習涼風吹拂下邊吃邊賞優美歌劇，無不得到美妙的音樂陶醉和優雅的精神享受。

舞台上，身為交際花的女主角薇奧萊塔，因為情人阿爾弗萊德父親百般干預而被迫中斷戀情，內心痛苦如焚，正柔情演唱纏綿悱惻的詠嘆調，表達萬般的不捨。恰在此刻，我後面人的手機鈴聲響了，手機主人顯然知道在此場合下接聽電話至少是「小逆不道」，所以他盡量壓低嗓門，與電話另一端的人輕聲絮語。

我以為他是個識時務的俊傑，會跟對方說明情況，很快掛斷線路；不料，他只是降低音量，卻仍然與對方熱切私語，周圍的觀眾也許礙於臉面，無一人挺身出來制止他。我忍無可忍，轉身說，「請問你能不能把通話中斷了？」囿於壓力，他只好點頭，終止電話粥。

人應有起碼的常識，我們的社會需有共同文明準則，在如此場合，稍有理性的人都應知道把手機關閉，即便接了也應長話短說，假如事關緊要，就應步出場外繼續對話；可惜的是，那位男子顯然沒顧及他人感受，擁有文明的工具卻未能文明地使用。

再一個經常遇到手機汙染狀況的應屬公交車，我曾數次在長途車上遇不通人情和不守公德的人，一路肆無忌憚地大聲說話，最甚者竟可滔滔不絕演講近一小時，聊的都是婆婆媽媽的瑣碎小事，絲毫罔顧四周其他旅人；更尷尬的是，與歌劇演出場合不同，這時你發現，居然還缺乏義正詞嚴的理由來勸說這不文明行為。

現今提供長途公交服務的公司數量不算少，激烈的競爭導致票價相對低廉，所以我現在很少乘坐老牌，而選價格略高的灰狗長途車。灰狗車一個很大優點是，駕駛員在起步前總會用車上的廣播大聲宣讀規矩，約法三章，包括收聽音樂必須戴耳機、打電話要悄聲並壓縮在五分鐘內等。

有次在南方乘坐灰狗車，後排幾個小混混故意挑戰駕駛員的權威，他們就是不戴耳機聽音樂，還把音量調高，駕駛員先是提醒說:「誰的耳機壞了？怎麼聲音如此大？」幾個混混不理會，繼續高聲播放搖滾樂，還大聲嬉笑喧嘩，結果駕駛員把車停路邊，召來高速公路警察 ，把幾個混混趕下了車。

立了規就得守，哪怕撕破臉面，駕駛員說一不二，果斷執法，維護了所有乘客利益。也許，為確保耳根清凈，將來我還是得乘坐灰狗車，即使需多付銀子。