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原生家庭

何子宓

八月中旬，遠居加州的小兒子飛回紐澤西與我們相聚兩星期，是日，離我們家車程約四十分鐘的大兒子，抽空過來共進午餐，做媽媽的我精心烹製他們都喜歡的菜餚，不是自誇，雖是家常小菜，卻都稱得上色香味俱全。我們四人圍桌坐下，他倆一口一個讚，說：「好吃，好吃！都是我們的小時候愛吃的菜餚。」聽得我心花怒放。

餐間，他們回憶上大學以前住在家的日子，話題繞著食物打轉。

記得每天孩子們下課，我都會為他們準備下午點心，有時為他們煮方便麵，那是孩子們的最愛。老大提及每次我給他們吃方便麵都先講好條件，不加調味包、不喝麵湯，還要把我蓋在方便麵上的荷包蛋吃完。雖然他埋怨最好吃的不讓吃，但想到總比沒有好，也就妥協了。如今，他們的孩子也愛吃方便麵，在讀了方便麵包裝袋上的食材內容後，做爸爸的也不准孩子們加調味和喝湯，也要加一個荷包蛋。

他倆都喜歡老媽做的包子和花捲，所以我三天兩頭做麵食。有次請幾位朋友來晚餐，下午蒸一籠菜肉包，然後把冒著熱氣的包子擺盤裡，擱桌上。在我離開廚房一回兒，再回來時，見老大正在大啖包子，一個又一個，然後讚美說：「包子真好吃，謝謝媽媽！」說完就外出打球去。我發現少八個包子，心想青春期的孩子食量真大，沒責備之意。但剩下的包子不夠請，我二話不說，捲起袖立刻再開始和麵調餡，趕在客人抵達前蒸好。

老二也喜歡麵食，他最喜歡做的糖心包子。那是我母親教的，母親會在擀薄的圓形麵皮中間放入一匙白糖，再將麵皮折成長三角形。仍記得在三角尖端輕咬出小口，那燙燙的糖漿入口的甜蜜感，老二現在的甜蜜回憶也是我兒時回憶。

桌上的蔥油雞腿是孩子的最愛，他們先把雞皮撕去才啃肉，這動作讓我會心一笑。老二提及兒時，每次總要他們把雞皮撕去只吃肉。有次他問：「雞皮滑嫩油香，卻不讓我們吃，既然不讓我們連雞皮一起吃，為什麼不先把雞皮剝去再蒸？」當時無法給他正確答覆，現在他們自己給出答案，他們猜大概是雞皮可保留水分，肉會較嫩而多汁，雞皮脂肪過多所以不讓吃。

餐桌上有盤玉蜀黍，顆粒飽滿結實。我剝去外殼入鍋內煮，以冷水沖涼後撈起，玉蜀黍顆粒晶瑩剔透。其實這是老大的創意發明，有次他看急著想吃，就建議我沖涼。從此朋友們到家裡聚餐，若見桌上亮麗的玉蜀黍，總要讚美且請教一番。

他們又憶起在中學時代，每天為他們精心準備的午餐，讓只帶果醬三明治的同學羨慕；如因匆忙而忘記帶時，父親會專程把午餐盒送校。陳年往事仍歷歷如繪，看兩個高大健康的孩子已為人父，生活美滿，甚是欣慰。

我把孩子們回來相聚的經過說給一位朋友聽，她說：「你們這是原生家庭的聚會，真是難得。」是啊！老二住在千里之外；而老大在二○○○年結婚後，若是來我們家，總帶著妻兒同來，所以這二十二年來第一次的原生家庭聚會，的確值得回味。

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