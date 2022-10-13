老婆最近突發奇想，不再做白米飯，想說她是好意為我的健康著想，但一段時間下來，我的胃不能接受，我的味蕾更拒絕。忍耐很久決定說出，沒想到為了個米飯打了兩天冷戰。

戰爭發生點是我的健檢血糖指數 升高，但還不至於到糖尿病的程度。她蒐集資料發現，白米飯可能是提升的元凶，於是把白米飯改成糙米飯。

香噴噴的白米飯是我的最愛，它可以是肉燥飯、咖哩飯、紅燒肉飯……各種燴飯，甚至簡單的蛋炒飯都香味無比。沒菜配飯時，白米加肉鬆，我就吃得滿足；但換成糙米飯不對味，吃起來一點香味也沒，當吃下第一口時，說有多難受就有多難受。剛開始不忍壞了老婆美意，我勉強吃下，看我可以，居然又來了個什麼藜麥，還追流行用白花菜粒取代白米飯。

我承認有健康飲食才有健康身體，但是並不好一竿子打翻。白米飯雖有增加血糖指數的危險，但主要在不過量。有天，她興致勃勃地端上糙米做的壽司，壽司飯不是白飯倒也罷了，她居然說壽司米飯裡有加醋但沒加糖，裡面全包著燙青菜，沒我喜歡的肉鬆，因為她說那是加工品，也沒有醃漬白蘿蔔。我望著健康壽司，一點食欲都沒，應景地吃兩、三塊就放下筷子，喝著紫菜蛋花湯止餓。她問為什麼？我說沒那麼餓。誰會想用糙米飯做壽司？壽司就是要白米飯，而且還要摻一點老婆認為惡貫滿盈的糯米，吃起來才像壽司。

我從小就吃白米飯長大，上學時還喜歡在巷口買飯糰當早餐，裡面包著辣蘿蔔乾、滷蛋和油條，在公車上一口豆漿、一口飯糰，讓我上學的心情非常好。來美國前，我從沒有吃過糙米飯也長得高大，血糖指數會增加不能全怪罪到白米飯啊！

桌上剩菜越來越多，老婆大人鍥而不捨，以為是她廚藝退步。但她搞錯重點。為了讓她明白，我只吃菜不吃飯，暗示不管用後，我明示說改變米飯造成的。雖然她搬出醫學 常識，但我語重心長的說，能有個人注重我的健康、付出那麼多的時間與心血，我非常非常感恩，但是我和白米飯的感情太深，分不開了，白米飯帶給我不能取代的歡樂。如果她要吃糙米我贊成，但請給我白米飯，如果她不願意煮，我可以自己煮。

經過兩天的冷戰，她最後理解我的苦衷，於是白米飯終於重見天日，出現在碗飯桌上。我一口白米飯，一口青菜、一口紅燒魚、一口麻婆豆腐，我無法形容那頓飯的感動。或許那天我吃飯的熱情感動老婆大人，那日後我不再受糙米飯之苦，我吃飯吃得快樂無比。

有時候立意良好的飲食訊息對人們有益，卻忽略影響健康有大部分來自於心情，有食欲才會吃，吃了才有體力。這不是飲食的目的嗎？感謝上天，我家的米飯戰爭結束了，希望在飯桌上與白米飯相守一輩子。