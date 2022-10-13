夏天到海灘捕蟹，是件非常有益身心的活動。

近期，我與朋友樂此不疲跑海邊，就是為一享捕蟹之樂。之前幾次折戟沉沙的捕蟹經歷，仍擋不住要再戰江湖的野心，日前一友人說某海灘退潮後，水底盡是蝦蟹，小白捕者也可得心應手，驅車前往海灘躍躍欲試。

黃昏退潮後的海灘濃雲密布，海風呼嘯，夜幕下，各路捉蟹高手雲集，星羅棋布於海灘各處，俯身頷首，專注水中動靜，伺機而行。我和同伴手持簡單的捕捉工具，一手電、一網兜，興致勃勃直奔海中，加入捕蟹大軍，期待手到擒來那一刻的微妙。

身邊盡是來「狩獵」的市民，華人 居多，他們用手電筒往水中探照，藉著手電強光照射，精準地發現蟹們的行動軌跡與藏身之處，於是俯身彎腰，迅雷不及掩耳出手擒拿，動作一氣呵成，戰果引人垂涎。

我亦仿其進入捕捉狀態，卻遲遲融入不到角色，手電不夠強，光柱不能直達海底，難辨水中生物雌雄；又水波起伏，光影迷暈，見水底青黑物狀，總疑為海蟹匍匐，卻是卵石貝殼，進展甚是不利。

一熱心捕者見狀，把備用的手電筒借給我們，我們換了一強光手電，視野頓覺不同，幾次發現了獵物就在眼前，這麼近，待伸手，然九陰白骨爪未及，那蟹已遁去無形，我出手總是比目標慢半拍。改用網兜覆罩，網口又太小，蟹螯一張，近在眼前的獵物依然可瀟灑地逃之夭夭，每次出擊均無功而返，失手得懷疑人生，鬥心殆盡。

就此折返，心有不甘，與同伴商量，不如往人少那，或許有意外收穫。於是兩人往海中探索前行，漸覺身邊好像少了身影人聲，竊喜，無競爭對手，正好放縱一試。正在此時，閃電畫破夜空，雷聲大作，豆大雨點滴滴答答從天而墜，我們沒著雨衣，思想行雷閃電，待在海中不太安全，決定摸索返回。

我們手牽手，躺水慢行，未行一半，大雨瞬間而至，猝不及防，成了海上落湯雞。回看四周，海天茫茫，漆黑一片，剛才閃爍的手電，晃動的身影，霎時被遮掩，竟難辨岸在何方。我們唯有繼續慢慢向燈光靠攏，不斷大聲呼喚其他同來人士，然而回應我們的只有狂風捲雜海浪聲，雨水劈頭蓋臉聲。我邊走邊想，此時腳下應有無數海蟹穿梭橫行，近在咫尺，你卻奈牠不何，橫風橫雨，縱有心「殺敵」，卻無力對抗自然。

好不容易上岸，風停雨住，與同伴執手相看，無語凝噎，兩手空空，網兜空空。

後在一大叔指點下，我們僥倖捕得得兩隻，卻在上車時不慎打翻膠桶，跑了一隻，我木然裝著碩果僅存的另一隻海蟹，與友人沮喪地踏上歸途。

車內恰好放著張學友「這麼近，那麼遠」，「我想伸手拉近點，卻觸不到那端，就這一點點，一點點，卻很遠」。那一隻又一隻「這麼近，那麼遠」的蟹不斷閃過，心煩之下，切下一首歌，卻是「藍雨」，「冷冷雨，沒焦點因找不到你，冷冷雨，低泣彷彿要等你經過」，學友身臨其境的歌聲，當真是今晚寫照，加速我們的失落，我與同伴相視，哭笑不得。