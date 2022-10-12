參觀舊金山笛洋美術館

二○二二年八月三十日一大早，我們由鮑爾地鐵站搭一輛優步車，直接到舊金山 金門公園內、加州 自然科學館對面以早期舊金山記者兼創辦人笛洋(M. H. de Young)命名的笛洋美術館 。該館獲得二○○一年普利茲克建築獎，係由瑞士建築師搭檔赫松及笛猛設計，耗資兩億兩百萬美金。

美術館以七千兩百片銅板裹覆，這些銅板上有許多大小不一的銅孔，銅板上有許多大小不一的孔洞，隨著光影變化而投射不同亮光，銅板也會因氧化而不斷改變顏色。

我們到達時太陽還沒有很大，所以一下車，呈現在眼前的笛洋美術館著名的的外牆，果然呈現出與傳統建築完全不一樣的深綠色圖案，成為著名公園綠景的一部分，祟彬立刻取出相機拍照留念。

一進大門，就是我們預定入場的主題「拉美西斯大帝和法老的黃金」，在笛洋館展覽到十一月二十七日為止，呈現的是古埃及的戰神拉美西斯二世的戰功、建築及寶藏。

這位法老曾與另一強大帝國赫梯王國戰爭間，簽歷史上第一個著名的國際協定《埃及及赫比合約》。

美術館展出這位長壽法老九十二年生命內，為他寵愛的大皇后建築的努比亞哈蘇爾神廟、壁畫以及華麗的王后墓Qv66，以及當年所擁有的黃金及珠寶，雖然有很多實體的展覽，但是神廟建築之類都是縮小的複製品，只能運用參觀者的想像和理解力，才能體現出他的華麗以及對人們的偉大的震撼。

我們在美術館的食堂吃了室外午餐，那裡的環境真是太舒適宜人，用餐的桌椅乾淨簡單，加州戶外的空氣清新，舊金山的太陽明亮而美麗，映照著金門公園內如茵的草坪，綠色中間點綴著美麗的雕塑，加上食堂的食物精緻且美味，實在是頂級享受。

當天全館共有四大展覽項目，除了埃及的法老展覽之外，還有集50年來費絲零戈爾德的「美國人民」最完整的作品展出；中國移民劉虹的「金門」移民糸列以及南佩約與西佳特基復興的教學與啟發：朱莉婭布倫納紡織品系列。

我們在一樓各廳裡面參觀了全部免費的展覽，也欣賞了所有藝術品的瑰麗精巧。其中印象比較深刻的是由子彈做成的教堂，用一塊錢拼成的華盛頓總統像以及劉虹女士關於移民的大幅壁畫作品。

最後我們搭電梯到達塔樓頂上著名梯形的哈盟塔，它是美國美術館中最大的觀景與教育的觀望台。在三百六十度整個寬闊明亮的落地玻璃窗前，俯瞰一下四周金門公園的美景和太平洋的波濤，就連忙趕到美術館的商店，崇彬買了兩個紀念品帶回香港。

不過因為我們跟一位周姓老先生有了長期的健康預約，只得匆匆坐優步汽車趕回去赴約。出館之時，美術館的外牆的銅孔在加州舊金山中午兩點鐘的豔陽高照下，反射出點點迷人的亮光斑點，深深地震撼了我們的視覺及靈魂，決定無論如何，定要再次前來細細瀏覽。