前些天看到一位老友，只見他在小區裡轉了一圈又一圈，交談中得知，兩年來他一直居家避疫，最近才出來散步，既為調節精神，也為鍛鍊身體。沒想到隨著年齡增長，他有了尿頻尿急的毛病，尿意來了馬上就要解，想憋都憋不住。如此一來，他散步就不敢走遠，只能在家門口轉，一旦有了尿意就趕緊回家。

聽了老友的話，我對他說，我倆可說是同病相憐，不少老年男性都有尿頻尿急的毛病，這往往由前列腺增生引起；即使服用藥物，也未必能根治。然而這些年來我並未停止散步，經常與太太帶著小狗，走二、三十條街再回頭。

老友聽了很感興趣，向我取經，我說這很簡單，就是出門前半小時內不喝水，並且把尿排清。老友說他也是這樣做的，可到了外面時間稍長，還是控制不住。我對他說：「你要把周圍哪些地方有可用的廁所摸得一清二楚，以此來確定自己的散步路線，那麽走得再遠些都不怕。」老友說：「願聞其詳。」

我說，在外面上廁所，公共廁所當然是首選，公廁一般設在公園和兒童樂園 裡，不過紐約的公廁不多，以至於有的市議員提議，必須在每個郵區至少設一個公廁。公廁對公眾開放，但要注意其開放時間，有的公廁因為沒有暖氣設施，到了冬季就關閉。除了公共廁所，有些較大的商場和超市，其廁所也對公眾開放。如果沿路有老人中心 、公共圖書館、醫院和麥當勞 ，裡面也有公眾可以使用的廁所。多數餐館的廁所只供顧客使用；不過中餐館比較好商量，畢竟都是講華語的同胞。這些可供使用的廁所的位置要事先心中有數，免得尿急了再找，越找不到尿越急。知道了廁所的位置，不但如同吃了定心丸，還能緩解尿頻尿急的感覺，這大概是心理因素在起作用。

我帶著老友把附近的廁所一一指給他看，我對老友說，散步不能總走同一條路線，東南西北要輪流著走，因此每條路線都要有兩、三處可供使用的廁所，這樣心裡就不慌了。

當然還有最後一招，那就是隨身帶個小塑料袋，防備萬不得已時，找個背靜處應急。老友心中有了底，於是就跟我們一樣，精神愉悅地散步了。