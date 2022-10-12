由於全球新冠疫情 肆虐的困擾，喜歡旅遊的我，兩、三年來只能禁足而老實地待在家裡，越來越多美國人把新冠視為大號流感，紛紛出遊，以至機場、碼頭人流如織。考慮到這沒完沒了的疫情不知何年何月可消失，年近古稀的我和老伴終於決定不再等待，順應那按捺不住、早就躍躍欲試的旅遊意願，決定去美國西部那些名揚四海的著名旅遊景點，如大峽谷、羚羊谷等地，來一次說走就走的自駕 遊。

正值初夏，陽光燦爛，我們飛抵拉斯維加斯，就地租車 啟程。我們在十天自駕遊的時間裡遊歷十個散布在亞利桑那州、猶他州及內華達州那大漠深處的自然景觀和國家公園，觀覽美妙絕倫的羚羊谷、神奇壯美的馬蹄灣、奇峰逶迤的拱門國家公園、氣勢磅礴的布萊斯國家公園、鮮豔奪目的紅峽谷、壯麗俊美的錫安國家公園、雄偉壯觀的胡佛大水壩、博大神奇的大峽谷等等絕世美景。

旅遊歸來數日，各地美不勝收的景致依然在頭腦中盤旋，不少朋友問我，這次西部自駕漫遊中哪個景點印象最深？我告訴友人是羚羊谷，因羚羊谷給我非常震撼美的享受。

位於亞利桑那州的羚羊谷確實有一種獨特神奇的美。這次我們去了上下兩個羚羊谷，而且都是在上午十一點半左右進入，那時陽光最充沛，是最好的觀賞時間。兩條羚羊谷都在地底下，上谷大約有三百米長，下谷大約有一英里長，整個谷道沒有任何電燈或人為的照明裝飾，谷內的照明全靠非常狹窄甚至像一條線一樣的谷頂陽光的照射。谷頂的陽光通過對谷內紅色岩壁的不同時刻和角度的多重折射， 也會出現絢麗多彩、不斷變幻的顏色，從淺紅、深紅、暗紅、大紅，或淺黃、深黃、金黃、菊黃，甚至還可以出現淺紫、深紫、淺灰、深灰等色彩，陽光照耀下的羚羊谷極為豐富的魔幻變化，非常亮麗壯觀。

羚羊谷內不僅顏色鮮豔奪目，谷內岩石形狀也千奇百怪，讓人嘆為觀止，可以說它不僅具有張揚和靈動的野性美，還具有規則和律動的理性美。谷內的岩石不受任何約束的凹凸不平的形態，展示出一種桀驁不馴的野性；但似乎每一塊岩石又都呈現出整齊畫一的清晰線條紋理，彷彿它們又具有某種理性的規範。

羚羊谷的岩石也是鋼性美和柔性美的結合，堅硬是岩石的特徵，但羚羊谷內的岩石有連綿不斷像波浪一樣的紋路，這種波紋如同流水般的起伏，像綢緞一樣柔軟順滑。

在燦爛陽光的照射下，走在那崎嶇而又狹窄的谷道上，可以看到兩邊的岩壁像歡快的魚兒在搖動著尾翼，又像青春少女那飄逸的衣裙，不僅會驚嘆大自然的鬼斧神工，還會體驗到讓你產生無數遐想原生態的純真純凈的美。可以說這些罕見的岩石厚重磅礴，看起來卻柔順婉轉；這些岩石雄渾粗獷，摸起來卻細膩光滑。

正是美麗的色彩和奇異的岩石交相輝映，我看到了前所未見、彷彿是踏進童話那樣夢幻般的奇景。美哉，羚羊谷！

承蒙天公作美，炎炎夏日自駕旅遊中，上蒼給我們十天的朗朗麗日，十天的徐徐清風。十天的旅遊儘管舟車勞頓，但都平安順利，我們不僅飽覽難得一見的奇山秀水，還在那如夢如幻的山水畫中散步漫遊，十分愜意，感覺真好。

回到家後，我們用政府發放的免費新冠測試劑檢查，我和老伴都陰性，這也為我們的這次美西十天自駕遊，畫下一個圓滿的句號。