住南加州 想偷得半日閒又不想長程駕車，「布丁石湖」（Puddingstone Lake）是個好選項，它地處洛杉磯東北San Dimes市，就像是洛城後花園，偏偏好友都沒去過，正好約來一同午後散步。

取道五十七高速公路向北出Via Verde左轉就到環湖道路了，先順指標外圍開車繞一圈，直到另一邊出入口，得知湖畔有部分私人社區不對外開放，於是驅車回頭按指示牌到湖畔停車場，開始湖邊漫步。

湖面不小，蜿蜓曲折，倍增情趣，環湖道路寬闊，可跑步、散步還可騎車，錯身而過不但沒有困難，反適當的拉近人的距離。這裡有各式騎踏車出租，租金 低廉可免去自備的麻煩；小艇，踩踏船及獨木舟不一而足，即使力所不殆不親身經歷，看著人們悠然蕩漾在湖水中，也能分享樂趣。

野餐區設置烤肉架、供水頭、餐桌椅，垂釣之人更是各據一方，彼此保持距離互不干擾；陣陣烤肉香氣撲鼻飄來，已然有人忍不住提議下次可要帶野餐墊來了。閒聊漫步間，不時與迎面遊人親切招呼，適逢一對新人在湖邊拍攝婚紗照，新人忙著相擁而笑，平添多少情趣。望著蕩漾湖中的水鳥，野鴨成群嬉水，其樂融融，不免拿出手機拍上幾張上傳分享。

遠遠一處人工沙灘，提供一個方便又免費的游水嬉戲好所在，旁邊樹林下一群群烤肉聚餐，不乏祖孫三代吃喝嬉鬧，沙地上挖著蛤蜊，時有收穫，高聲疾呼，吸引著我們走近分享些樂趣。

游泳區在上午十點對外開放，有救生員監護，水質不錯，無怪乎戲水遊客不少。背後有廣大停車場和露營區，還有RV過夜區，設想周到完美。此時兩艘快艇 飛馳湖面呼嘯而過，望著他們的笑靨，真可感受到他們的樂趣。

這麽一個美妙鄰近的湖光山色，具備合適老、中、青年齡層可參與的眾多水陸活動公園，值得邀全家或親友共遊。