說也奇怪，我每次特地去名山看日出時，總不能如願，但到海邊度假時，日出都和我很合作，不會讓我失望。這或許是我和海比較有緣吧。

八月的時候，我們祖孫三代和親家母到新澤西大西洋邊的懷爾德伍德海邊度假，一個星期裡，我們去海灘曬太陽、遊樂區玩樂、動物園看動物和每日享用餐館外賣，玩得不亦樂乎；奇怪的是，全屋子裡的人只有我對日出有興趣。清晨在居高臨下的陽台上，我喝著咖啡，準備好平板電腦和手機，等候日出。在遙望海天一色時，偶爾會看到幾隻自由飛翔的海鷗，靜悄悄的沙灘上，也能看到幾個和我一樣喜愛日出的同好在耐心等待著。

慢慢地，只見東方海天相接處，由灰濛濛一片漸漸染成些許橘色，隨著周邊美麗雲彩的襯托下，橘紅色的太陽一點一點徐徐上升，沒多久，一片耀眼的朝陽照亮了整個沙灘。這一刻讓我想起，當我們住波士頓時，和群從台灣來的麻省理工學院朋友，去鄰近大西洋的緬因州海邊看日出。也許是天候地點不同或是因為站在海邊觀日出的關係，總記得那天的太陽在我們的驚呼下，從海面上一下子就跳出來。

初次登山去看日出，還是大學畢業環島旅行的時候，我們搭乘阿里山 森林小火車上山過夜。只記得第二天凌晨三、四點，大夥兒興奮地摸黑拿著手電筒，前往看日出的地方。日出沒看到，但因為是第一次看到雲海，我還是深深地被它的壯觀和厚重懾服。

第二次是二○一○年，我們一家、小姑全家和大姑一起陪同婆婆回山東濟南老家省親的時候。我們家四口在老爺的決定下，遊覽泰山後，留在山上過夜好看日出。第二天凌晨，旅館 工作人員挨個敲門通知我們可以出發了，出了門隨著人群前進，只記得山頂上只要有大岩石的地方，上面就有不少人站在那裡。

千盼萬盼，日出雖然沒看到，但隨著眼前飄動的雲海，真覺得有如身處仙境一般。回旅館前，在這一九八七年列入聯合國教科文組織公布為世界文化與自然雙重遺產的泰山上，我們看到泰山有名的石刻「昂頭天外，五嶽獨尊」。回旅館時還發生一個有趣的小插曲。

一踏入旅館大門時，櫃台小姐說，我們從房間裡帶出來、拿在手上的軍用大衣，每件租金 是人民幣十元，真有意思，就權當它做個臨別泰山的紀念吧。

二○一二年，我們帶著老大直飛上海和大姑及婆婆會合後，和好友夫婦一起參加旅行團去黃山，我們住進北海賓館後第二天，一大早隨著人潮去看日出，沒想到，這次還是和日出無緣，不過還真是領教到何謂人頭攅動。人擠人下，我想盡方法在長砲短砲照相機中找空隙看雲海。在按快門的咔嚓聲中，我左一聲、右一聲地向兩旁的同胞們說對不起。總算上天有眼，讓我得空隙親眼目賭黃山著名的雲海，即使我這次沒看到日出，但看到眼前湧動的雲海時，還是覺得不虛此行。

論語上說「仁者樂山、智者樂水」，我認為能親眼看到大自然美好的日出和雲海，是我的福氣。希望還會有機會登上名山，享受大自然所賜予的日出和雲海。