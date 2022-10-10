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滾坡樂

沈怡

泰戈爾曾說：「若你因錯過太陽而落淚，也將錯過星辰。」那日傍晚，回想當時一幕又興奮難眠，不是失眠，是因未錯過。

且說那天先生姊姊與姊夫慶祝半世紀長的婚姻，全家圍桌共享象徵一帆風順的大型船日式佳餚，聊天圍吃甜蜜的蛋糕，孫輩們也齊聚在後院玩耍，玩著玩著，小孫女就問道可否一起去近處新開的公園玩？好呀！大夥就結伴而行，兒女輩在草地上閒聊，孫輩們攀岩、在平地倒立及盪很高的鞦韆或溜很斜的滑梯，祖輩們看著樂，只有拍手叫好的分。

他們玩過癮後，一會兒又走向約三十五度的草地斜坡上，橫躺後從坡頂集體在朗朗歡笑聲中由山坡往下翻滾，笑語及此起彼落尖叫聲，在空氣中溫暖地蕩漾著。

在旁打氣加油的我感染到孫輩們的朝氣，靈機一動，想要來個不錯過的創舉，立馬背包放下、鞋子一脫，女兒和外甥女疑惑地問，「妳也來真？」我笑呵呵地喊著：「我也要滾山！」逕自奔上坡頂，順勢一躺，似又回到小學時代的天真，這第一滾串成連滾，滾到了坡底，只聽到身子和草擦出的唏嗦和咚咚聲，耳邊響起一陣歡聲，一躍而起，耳邊傳來，「媽，妳還好嗎？」「可以呀！我還要再滾山耶！」

再一滾、又一滾，每次都覺得才正看天一忽兒又旋地，骨頭肌肉和地碰擦振出鏗鏘聲聲有力，三、四回合下來，興奮中忽見下輩的女兒和甥女及甥媳也興致勃勃地加入，成了祖兒孫三代的滾山隊。當在坡下草地靜止仰天躺個大字時，滿眼藍天微雲，右邊太陽暈開了黃昏，左邊一輪月白悄然而立，耳邊繞著三代的歡聲，忽然覺得自己幸福地擁有天地日月光華。在晚風中，各家兒女們背著他們的兒女回姊夫家，望著他們前行的背影，我不禁讚嘆代代相傳之福。

抓住此時、享受現在，管他從前的已過紅塵及生命中疫情世界的未知與掙扎，雖偶感不能自由放飛，但當機會出現時，就地抓住，在平凡淡然中擦出生活的小小驚喜騷動，創造一個能共享光陰的創舉新樂，也是只屬於自己敢為但也感謝主幸好骨頭沒散的故事。

疫情 失眠 肌肉

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