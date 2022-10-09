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喜為人母

安育怡

新聞報導，南韓今年的出生率創世界新低，即將增加育兒津貼，而全球近三十年的生育率逐年下降，多國政府都採取措施鼓勵生育。讀此消息觸動我回味自己喜為人母的經歷。

專攻學位時結婚，入職場後又兢兢業業，直到邁向六周年的糖婚之際喜獲麟兒，終於品嘗為人之母的滋味。

懷孕時先生剛到外州工作，每周五開長途回家，買菜做飯共度周末，平日我繼續上班，並參加產前講座。雖然十分辛苦，但期盼已久的小生命激發我為母則強的韌性。

預產期一個月前，媽媽千里迢迢來作伴，每天烹飪營養美食，和我分享她養育四個子女豐富的經驗。我們斟酌，如果臨產時先生尚未到家的各種方案，連救護車也入選，好在貼心的孩子很會選日子，先生得以全程參與。

國慶假期前的周六酷熱難熬，先生陪我到電器行買窗式空調，一位熱心的女士看著我，「妳的肚子直往下垂，應該快生了」。次日感覺陣痛帶著簡單衣物去醫院 ，等了一會進展緩慢，醫生告知，「還沒到時間，先回家休息吧」，媽媽見我們迅速返回並不驚訝，因為我離家前還笑嘻嘻地聊天，而她知道臨盆前是笑不出來的。

後來半夜再去醫院，媽媽包了幾片人蔘讓我催生時含著以增體力，產程開始我遵照護士的指令頗有成效，然而打了麻醉針後卻力不從心，醫生只好啟用真空吸盤。聽到兒子嘹亮的初啼怦然心動，先生更興奮地手舞足蹈，但看到頭型因被吸出而變尖，詢問醫生後得知「嬰兒的頭很軟會自然恢復」才放心 。

母親費心勞力地幫我坐月子、特製佳餚補充奶水、教我如何為小嬰兒洗澡、提醒我餵奶後要輕輕拍背以防打嗝……。媽媽的愛心給予我無限的溫暖，也深感代代的傳承。

孩子滿月後，搬到先生工作的濱海小鎮，事業暫畫休止符，對前途的未知順其自然。家居生活恬淡充實，小寶寶的完全信賴讓我呵護備至，欣賞他微妙的變化是我的新嗜好，他的笑顏令我心情開朗，他的哭鬧訓練我的耐心。

兒子五歲時，我把嬰兒的小床、床墊、床單和玩具送給一位年輕同事，不久後我竟再度懷孕，喜出望外。全家總動員迎接小兒子，父親當時已退休和母親同來團聚，大兒子迫不及待地當弟弟的玩伴，先生和我重溫換尿布洗奶瓶的忙碌與溫馨。兩個寶貝一天天長大，童言稚語逗我們笑口常開。

小時候看到「兩個孩子恰恰好，一個孩子不嫌少」的標語宣導家庭計畫，後來因應少子化的新口號改成「兩個孩子很幸福，三個孩子更熱鬧」。以我的親身體驗，養兒不僅方知父母恩，養兒亦方知父母樂。

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