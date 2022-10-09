我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山人氣商場 劫車未遂開槍掃射 民眾驚：真是瘋了

瑞典研究：中國武器自製率92%稱霸印太 日本74%居次

打針恐懼症

平心

女兒四歲那年我們回台灣探親，在準備返美之前，因見她感冒多日未癒，於是帶她去附近小兒科看診以緩減症狀。

當護士手持注射針筒準備為女兒打針時，她竟害怕得一溜煙跑開了，不但跑得快且跑出了診所。護士與我趕緊追上去，好說歹說才讓她就範走回診所。護士說她還從來沒有過追逐病人的前例，惹得坐在候診室的大人、小孩都笑了。

小孩怕打針的事時有所聞，大多數都會隨著年齡的成長逐漸接受。根據統計，約有一成人口患有打針恐懼症（Needle Phobia），它是一種心理因素所引起的生理反應，常見發生在打針前的那一剎那，反應會有暈眩、想吐、全身無力等，但也有嚴重者即使看到的是針扎到別人身上，就感同身受暈眩的。

不久前我在電視上看一個脫口秀，談論的主題是「克服恐懼症」，立刻引起我的關注，接受訪問的對象是患有各種不同恐懼症的患者，其中有一位十八歲的女孩夏林，她自幼即患有「打針恐懼症」。

由於註冊進小學需要具備數種傳染病疫苗的接種紀錄，夏林因此未能符合入學資格，她的父母只好在家自己教學（home schooling）。無法正常的與同輩朋友一起上學，常讓她覺得孤獨又萬般無奈。

新冠疫情肆虐全球後，只見病例持續上升，在病重住院及死亡的病患中，絕大多數是沒有接種疫苗的人。夏林對於自己恐懼打針的自責，隨著疫情的蔓延與日俱增，她的內心不時的在矛盾中掙扎著，所幸在心理醫師的協助下，她終於下定決心要克服對打針的恐懼，勇敢的面對接種疫苗。

她在心理準備就緒後，戰戰兢兢地由母親及妹妹陪同到醫院，在等候打疫苗之際，她坐立難安、心跳加速，焦慮就像層層厚重的黑網將她覆蓋得透不過氣來，她們只好放棄而折回。

第二次在護理人員的安撫之下，她閉上雙眼、咬緊牙關深呼吸，只見她身體不停地擺動、雙腿無法控制的顫抖、兩腳緊扣著。在兩位體貼的護士熟練的操作下，夏林居然成功地打了自她懂事以來的第一針疫苗，她激動得抱著護士喜極而泣。

這過程由她妹妹錄製成影片上傳後，竟然獲得極大的迴響及好評，一位電視脫口秀的女主持人見到了，她非常佩服夏林勇敢跨越並突破困擾她多年的心理障礙，殷切盼望夏林能上她的節目。夏林欣然接受了主持人的訪談，她以親身體驗，鼓勵患有恐懼症的人也能夠鼓起勇氣，克服心理障礙。主持人並答應夏林在她接種第二劑疫苗時，會陪伴在她身旁，握住她的手，為她加油。

主持人也透露她自己長久以來不為人知的恐懼症：在她六歲那年，一日她在阿姨家的沙發上睡著了，醒來睡眼惺忪中，猛見一隻大黑貓趴在沙發靠背上，面對著她直視，貓的眼神發出恐怖的綠光，她驚惶失措地跌落在地板上，嚇得拔腿就逃跑。從此她對貓產生恐懼，至今已四十多年。

因受到夏林的感召，主持人毅然決心要克服自己對貓的恐懼，在心理學家的指導下，由一位養貓專家抱著一隻貓走近她，請她觸摸，但是她緊張得手腳發軟、全身冒冷汗，經多次嘗試皆告失敗，最後她僅以指尖輕輕觸摸了一下貓背，她說這已是她的極限了。

她感謝觀眾容忍她的膽怯，但她將會繼續努力，希望有一天她會抱著貓在節目中與大家見面。

疫苗 疫情

上一則

不輸裸女畫 常玉自傳式花卉作「紅底瓶枝」拍出千萬美元

下一則

北國之秋

延伸閱讀

77囚誤打6倍疫苗劑量 愛州受緊急法規保護免賠

77囚誤打6倍疫苗劑量 愛州受緊急法規保護免賠
遷台等2年仍未定案 港人改赴英不再等

遷台等2年仍未定案 港人改赴英不再等
紐約客談／5大公衛危機同時來襲 宜小心應對

紐約客談／5大公衛危機同時來襲 宜小心應對
仇恨值高？ 陳時中：好學生被挑毛病 自評防疫85分 否認卡疫苗

仇恨值高？ 陳時中：好學生被挑毛病 自評防疫85分 否認卡疫苗

熱門新聞

本土公司董事長林森（左）、總經理林益民（右）父子檔。(記者宋健生／攝影)

父子打江山 開發超精細齒輪 打進美系電動車鏈

2022-09-29 07:00

相信算命嗎？

2022-10-02 02:02
故宮院長吳密察表示，故宮69萬件藏品中，60萬件是檔案與書籍，符合狹義定義的藝術品是9萬件。（記者陳宛茜／攝影）

送美、日？台北故宮院長談「9萬件國寶」遷移新聞之謎

2022-10-03 01:17
粉色山茱萸。（本報系資料照片）

奢侈的日常（上）

2022-10-02 02:02
日本暢銷小說「在咖啡冷掉之前」作者川口俊和（前）到高雄市總圖演講。（高雄市立圖書館提供/中央社）

曾落魄到1日花2元過活 他44歲寫小說成百萬暢銷作家

2022-10-02 15:12
郭強生（右一）大學畢業留影。（郭強生．圖片提供）

用青春換一場相逢（上）

2022-10-06 02:02

超人氣

更多 >
華男全家偷渡 繞南美入美國 視頻全記錄

華男全家偷渡 繞南美入美國 視頻全記錄
克里米亞大橋爆炸 恐激怒普亭惡化戰爭

克里米亞大橋爆炸 恐激怒普亭惡化戰爭
拜登「核戰世界末日說」震驚全球 幕僚忙滅火

拜登「核戰世界末日說」震驚全球 幕僚忙滅火
佛奇：冬天恐有新冠病毒新變異株 可能更易傳播

佛奇：冬天恐有新冠病毒新變異株 可能更易傳播
爆發財務危機的恒大許家印 2.3億買下英國最貴豪宅

爆發財務危機的恒大許家印 2.3億買下英國最貴豪宅