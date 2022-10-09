女兒四歲那年我們回台灣探親，在準備返美之前，因見她感冒多日未癒，於是帶她去附近小兒科看診以緩減症狀。

當護士手持注射針筒準備為女兒打針時，她竟害怕得一溜煙跑開了，不但跑得快且跑出了診所。護士與我趕緊追上去，好說歹說才讓她就範走回診所。護士說她還從來沒有過追逐病人的前例，惹得坐在候診室的大人、小孩都笑了。

小孩怕打針的事時有所聞，大多數都會隨著年齡的成長逐漸接受。根據統計，約有一成人口患有打針恐懼症（Needle Phobia），它是一種心理因素所引起的生理反應，常見發生在打針前的那一剎那，反應會有暈眩、想吐、全身無力等，但也有嚴重者即使看到的是針扎到別人身上，就感同身受暈眩的。

不久前我在電視上看一個脫口秀，談論的主題是「克服恐懼症」，立刻引起我的關注，接受訪問的對象是患有各種不同恐懼症的患者，其中有一位十八歲的女孩夏林，她自幼即患有「打針恐懼症」。

由於註冊進小學需要具備數種傳染病疫苗 的接種紀錄，夏林因此未能符合入學資格，她的父母只好在家自己教學（home schooling）。無法正常的與同輩朋友一起上學，常讓她覺得孤獨又萬般無奈。

新冠疫情 肆虐全球後，只見病例持續上升，在病重住院及死亡的病患中，絕大多數是沒有接種疫苗的人。夏林對於自己恐懼打針的自責，隨著疫情的蔓延與日俱增，她的內心不時的在矛盾中掙扎著，所幸在心理醫師的協助下，她終於下定決心要克服對打針的恐懼，勇敢的面對接種疫苗。

她在心理準備就緒後，戰戰兢兢地由母親及妹妹陪同到醫院，在等候打疫苗之際，她坐立難安、心跳加速，焦慮就像層層厚重的黑網將她覆蓋得透不過氣來，她們只好放棄而折回。

第二次在護理人員的安撫之下，她閉上雙眼、咬緊牙關深呼吸，只見她身體不停地擺動、雙腿無法控制的顫抖、兩腳緊扣著。在兩位體貼的護士熟練的操作下，夏林居然成功地打了自她懂事以來的第一針疫苗，她激動得抱著護士喜極而泣。

這過程由她妹妹錄製成影片上傳後，竟然獲得極大的迴響及好評，一位電視脫口秀的女主持人見到了，她非常佩服夏林勇敢跨越並突破困擾她多年的心理障礙，殷切盼望夏林能上她的節目。夏林欣然接受了主持人的訪談，她以親身體驗，鼓勵患有恐懼症的人也能夠鼓起勇氣，克服心理障礙。主持人並答應夏林在她接種第二劑疫苗時，會陪伴在她身旁，握住她的手，為她加油。

主持人也透露她自己長久以來不為人知的恐懼症：在她六歲那年，一日她在阿姨家的沙發上睡著了，醒來睡眼惺忪中，猛見一隻大黑貓趴在沙發靠背上，面對著她直視，貓的眼神發出恐怖的綠光，她驚惶失措地跌落在地板上，嚇得拔腿就逃跑。從此她對貓產生恐懼，至今已四十多年。

因受到夏林的感召，主持人毅然決心要克服自己對貓的恐懼，在心理學家的指導下，由一位養貓專家抱著一隻貓走近她，請她觸摸，但是她緊張得手腳發軟、全身冒冷汗，經多次嘗試皆告失敗，最後她僅以指尖輕輕觸摸了一下貓背，她說這已是她的極限了。

她感謝觀眾容忍她的膽怯，但她將會繼續努力，希望有一天她會抱著貓在節目中與大家見面。