我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山人氣商場 劫車未遂開槍掃射 民眾驚：真是瘋了

瑞典研究：中國武器自製率92%稱霸印太 日本74%居次

麵疙瘩

淩晞

也記不清楚從什麼時候開始愛上麵疙瘩，只記得從小就喜歡吃母親做的麵食，而麵疙瘩又情有獨鍾，尤其偏愛。

嚴格地說，我只能稱得上半個北方人，生在台灣，長在台灣，再加上那年頭的升學壓力大，理當長得瘦小個兒才對，可是偏偏我長了一副令同年齡的朋友羨慕的超高體格；朋友常常問說，「你吃什麼長這麼高？」我總是半開玩笑地說，「兩樣東西，麵疙瘩和豆芽菜。」

一九五九年八七水災，淹大水，水深及胸，停水停電數日，菜市場關閉近一個星期，生活狀況相當窘迫。母親就用煤球爐煮三餐，從大水氾濫之前搶救出來的一袋麵粉做麵疙瘩，連吃數日度過難關。在當時的環境下，能夠有一碗熱騰騰的麵疙瘩吃，那是何等幸福的事。在燭光下，一家人圍著餐桌吃麵疙瘩，愈嚼愈甘甜，那滋味是溫暖、是甜蜜。

在家看母親做麵疙瘩，發現煮麵疙瘩既方便又省事。調一碗麵糊，等水（或湯）沸騰，用刀將麵糊一片一片沿著碗的邊緣切入鍋中，再加一些肉絲、青菜、蛋花及佐料即大功告成。一日，母親正在做麵疙瘩，看我站在旁邊，她慢慢地告訴我：「麵糊不能調得太稀，否則疙瘩不易成形，甚至溶於湯裡；麵糊也不能太稠，否則會很難切，麵疙瘩會太硬；麵糊要調得恰恰好，容易切，煮出來的疙瘩才有勁道。另外鍋裡的水（或湯）一定要滾沸了才能切入疙瘩，避免麵疙瘩黏在一起，黏在鍋底，同時，麵疙瘩經過沸騰的滾煮，才能晶瑩剔透有韌性。就像要成為一個有用的人，必須先經過環境的歷練。正如古人說的，天將降大任於斯人也，必先苦其心志，勞其筋骨。」母親的一番話，至今仍深深印在我的腦海裡。

剛來美國唸書時，烹調技術欠佳，功課又忙，肚子餓了，唯一的絕活就是煮一鍋麵疙瘩果腹，同寢室的室友嘗過我的手藝，都稱讚不已。

結婚後，妻第一次嘗我做的麵疙瘩，大為驚訝：「不是蓋的，不輸士林夜市的刀削麵。」「那當然，這可是祖傳祕方，有錢也買不到啊！」我故意逗著她說。有了孩子之後，從小就餵他們吃麵疙瘩，所以一對兒女也挺喜歡吃的。每逢全家團聚的時候，他們都會要求做麵疙瘩，有其父必有其子。

兒時的生活回憶，盡在這一碗一碗熱騰騰的麵疙瘩裡，暖暖地重現在心中。

升學

上一則

不輸裸女畫 常玉自傳式花卉作「紅底瓶枝」拍出千萬美元

下一則

北國之秋

延伸閱讀

嚴筱意新書「風中的皮箱」 家族故事映照台灣史

嚴筱意新書「風中的皮箱」 家族故事映照台灣史
異位性皮膚炎是富貴病？病友媽直呼：簡直「勞命傷財」

異位性皮膚炎是富貴病？病友媽直呼：簡直「勞命傷財」
料理功夫／金秋時節 南瓜3吃

料理功夫／金秋時節 南瓜3吃
母親的爐灶（下）

母親的爐灶（下）

熱門新聞

本土公司董事長林森（左）、總經理林益民（右）父子檔。(記者宋健生／攝影)

父子打江山 開發超精細齒輪 打進美系電動車鏈

2022-09-29 07:00

相信算命嗎？

2022-10-02 02:02
故宮院長吳密察表示，故宮69萬件藏品中，60萬件是檔案與書籍，符合狹義定義的藝術品是9萬件。（記者陳宛茜／攝影）

送美、日？台北故宮院長談「9萬件國寶」遷移新聞之謎

2022-10-03 01:17
粉色山茱萸。（本報系資料照片）

奢侈的日常（上）

2022-10-02 02:02
日本暢銷小說「在咖啡冷掉之前」作者川口俊和（前）到高雄市總圖演講。（高雄市立圖書館提供/中央社）

曾落魄到1日花2元過活 他44歲寫小說成百萬暢銷作家

2022-10-02 15:12
郭強生（右一）大學畢業留影。（郭強生．圖片提供）

用青春換一場相逢（上）

2022-10-06 02:02

超人氣

更多 >
華男全家偷渡 繞南美入美國 視頻全記錄

華男全家偷渡 繞南美入美國 視頻全記錄
克里米亞大橋爆炸 恐激怒普亭惡化戰爭

克里米亞大橋爆炸 恐激怒普亭惡化戰爭
拜登「核戰世界末日說」震驚全球 幕僚忙滅火

拜登「核戰世界末日說」震驚全球 幕僚忙滅火
佛奇：冬天恐有新冠病毒新變異株 可能更易傳播

佛奇：冬天恐有新冠病毒新變異株 可能更易傳播
爆發財務危機的恒大許家印 2.3億買下英國最貴豪宅

爆發財務危機的恒大許家印 2.3億買下英國最貴豪宅