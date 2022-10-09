也記不清楚從什麼時候開始愛上麵疙瘩，只記得從小就喜歡吃母親做的麵食，而麵疙瘩又情有獨鍾，尤其偏愛。

嚴格地說，我只能稱得上半個北方人，生在台灣，長在台灣，再加上那年頭的升學 壓力大，理當長得瘦小個兒才對，可是偏偏我長了一副令同年齡的朋友羨慕的超高體格；朋友常常問說，「你吃什麼長這麼高？」我總是半開玩笑地說，「兩樣東西，麵疙瘩和豆芽菜。」

一九五九年八七水災，淹大水，水深及胸，停水停電數日，菜市場關閉近一個星期，生活狀況相當窘迫。母親就用煤球爐煮三餐，從大水氾濫之前搶救出來的一袋麵粉做麵疙瘩，連吃數日度過難關。在當時的環境下，能夠有一碗熱騰騰的麵疙瘩吃，那是何等幸福的事。在燭光下，一家人圍著餐桌吃麵疙瘩，愈嚼愈甘甜，那滋味是溫暖、是甜蜜。

在家看母親做麵疙瘩，發現煮麵疙瘩既方便又省事。調一碗麵糊，等水（或湯）沸騰，用刀將麵糊一片一片沿著碗的邊緣切入鍋中，再加一些肉絲、青菜、蛋花及佐料即大功告成。一日，母親正在做麵疙瘩，看我站在旁邊，她慢慢地告訴我：「麵糊不能調得太稀，否則疙瘩不易成形，甚至溶於湯裡；麵糊也不能太稠，否則會很難切，麵疙瘩會太硬；麵糊要調得恰恰好，容易切，煮出來的疙瘩才有勁道。另外鍋裡的水（或湯）一定要滾沸了才能切入疙瘩，避免麵疙瘩黏在一起，黏在鍋底，同時，麵疙瘩經過沸騰的滾煮，才能晶瑩剔透有韌性。就像要成為一個有用的人，必須先經過環境的歷練。正如古人說的，天將降大任於斯人也，必先苦其心志，勞其筋骨。」母親的一番話，至今仍深深印在我的腦海裡。

剛來美國唸書時，烹調技術欠佳，功課又忙，肚子餓了，唯一的絕活就是煮一鍋麵疙瘩果腹，同寢室的室友嘗過我的手藝，都稱讚不已。

結婚後，妻第一次嘗我做的麵疙瘩，大為驚訝：「不是蓋的，不輸士林夜市的刀削麵。」「那當然，這可是祖傳祕方，有錢也買不到啊！」我故意逗著她說。有了孩子之後，從小就餵他們吃麵疙瘩，所以一對兒女也挺喜歡吃的。每逢全家團聚的時候，他們都會要求做麵疙瘩，有其父必有其子。

兒時的生活回憶，盡在這一碗一碗熱騰騰的麵疙瘩裡，暖暖地重現在心中。