咕咕是我家的貓，巧巧是我的外孫女。

女兒屬愛貓人士，家裡養了兩隻貓，又天天給在後院遊蕩的幾隻野貓餵食。咕咕是那幾隻野貓裡最小最瘦弱的，搶不到食，連喝水都等別的貓走了，才怯生生地走近我們備下的裝水碗。

也許牠早就知道女兒愛貓，有一天，趁女兒開了通往後院的紗窗門，蹲在門外的咕咕鑽進門內，小聲地「咕，咕」地叫著，似乎求我們收留牠。女兒把牠送到獸醫診所檢查和打防疫 針，醫生說，這小傢伙嚴重缺乏營養和脫水，還在野外，牠生存不了多久。小貓就成了家裡第三隻貓。我們都笑牠，做貓都不成功，搶不過別的貓，連「喵，喵」都叫不像，就叫牠「咕咕」。

咕咕很黏人，人坐在沙發上時，牠就鑽入人懷中；牠最喜歡趴在女兒的大腿上。女兒懷孕了，肚子漸顯，有時就讓牠親親凸起的肚皮，摁住牠的頭貼緊讓牠聽聽。咕咕應是最早聽到外孫女的心跳，還在女兒肚子裡面時。

女兒從產院回來，外孫女放在搖籃裡，紅撲撲地，奶香奶香的。女兒抓過三隻貓。讓牠們嗅嗅巧巧的奶香，還告訴牠們巧巧是你們的新夥伴，好好一起玩別抓她。另兩隻貓放下就跑開了，只有咕咕從此就守在搖籃前。

牠蹲在那兒。一看另兩隻貓靠近，牠就聳起全身的毛，喉嚨發出低沉的「咕，咕」聲，前後肢踞起，一副你靠近就和你拚命的架勢。

平日裡那兩隻貓都欺負咕咕，咕咕個子小很多，打鬥時常被牠們壓在腳下，可憐地「咕咕」叫著，都得我們喝斥。另兩隻貓才鬆開，可這下不一樣了，咕咕一發威，兩隻貓耷拉著尾巴就走開了，咕咕在守護著巧巧。

咕咕很盡職守，白天，巧巧躺在廳上的搖籃，咕咕就蹲邊上守著；晚上，巧巧移入嬰兒房，咕咕就趴在床下趕都趕不開，如被擋在門外，牠就一直叫，叫到你開門讓牠回到巧巧床邊。

巧巧躺著歪頭看看身邊趴著的咕咕笑著。巧巧會翻身了，對著頭前的咕咕，咿咿呀呀地說話；巧巧會爬了，爬上沙發待著，咕咕隨即也爬上沙發，頭朝外趴著，似乎是擋著巧巧，不讓她滑下，又好像是護著她，此時就是有老虎闖進了，咕咕大概也夠膽一拚。

巧巧會走會跑了，咕咕跟著走得搖搖晃晃的巧巧在客廳房間來來往往，很快巧巧就追著咕咕繞著圈跑。巧巧走到哪裡，咕咕都跟著，巧巧在廳上滑滑梯，咕咕蹲在滑梯下；我們帶巧巧在房間裡搭積木，咕咕就在身邊繞來繞去；巧巧一時沒看見咕咕，會問咕咕呢？咕咕一下就從角落鑽出來了。

巧巧三歲生日後不久，咕咕漸漸不愛吃東西，慢慢瘦弱下去。女兒用小被子在廳上弄了個小窩讓咕咕躺著，我們告訴巧巧咕咕病了，別去吵牠。巧巧走到窩邊，蹲下對咕咕說，「你病了，好好睡覺」，並伸小手摸摸牠。咕咕頭都抬不起，只是輕輕「咕」一聲，可咕咕總要努力撐起到房間巧巧床前守著，牠還想盡自己守護小主人的職責。

女兒把咕咕送去寵物醫院，醫生檢查後說，咕咕身體裡長了個腫瘤 ，所以吃不下東西，建議我們讓牠走吧，少些痛苦。女兒把咕咕帶回家，告訴巧巧咕咕病了，要去看病，到醫院住幾天。巧巧對咕咕說再見，巧巧親了親咕咕，咕咕躺在巧巧床前一晚。第二天，女兒又把咕咕送到寵物醫院去了。

咕咕走了，巧巧卻時不時地問我們，「咕咕病好了吧？牠要不要吃藥？什麼時候回來？我要跟牠一起玩。三、四個月了，今天巧巧還在問，「咕咕還在醫院嗎？牠是不是和牠媽媽在一起了。」